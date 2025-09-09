مهرجان القاهرة السينمائي يعلن فتح باب التقديم في "الورشة" حتى 1 أكتوبر

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على استمرار التعاون مع "الورشة" خلال دورته ال٤٦ والتي تقام فاعلياتها في الفترة ما بين ١٢ ل ٢١ نوفمبر.

وتقوم "الورشة" لمؤسستها ومديرتها الفنانة بسمة نبيل بتقديم ورش مميزة للمهتمين بالصناعة للعام الثاني على التوالي.

وهذا العام يشمل التعاون ورشتين؛ ورشة الارتجال في التمثيل مع الفنان والمدرب رمزي لينر، مؤسس إرتجالية وأحد أبرز أعمدة الارتجال في العالم العربي. وورشة المونتاج وصناعة القصة مع المونتير ياسر عزمي، الذي شارك فيلمه البحث عن منفذ لسيد رامبو في عدد من المهرجانات الدولية.

وقالت بسمة نبيل، مؤسسة ومديرة الورشة: “سعداء باستمرار هذا التعاون مع واحد من أعرق المهرجانات في المنطقة، وأن باب التقديم للورش مفتوح على موقع المهرجان الرسمي من الآن وحتى ١ أكتوبر وسيتم اختيار المشاركين والإعلان عنهم بعد ذلك حيث تسعى الورشة دائما لدعم المواهب في مجالات السينما والفنون المختلفة".

الورشة هي منصة إبداعية واستشارية متخصصة في تطوير المهارات الفنية، تأسست عام 2023 على يد الفنانة بسمة نبيل، وتعمل بين القاهرة والإمارات لتمكين المواهب الصاعدة والمحترفة في مجالات التمثيل، كتابة السيناريو، الإخراج، وصناعة المحتوى الرقمي والثقافي، عبر العالم العربي.