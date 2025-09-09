مدير نادي أوليكساندريا الأوكراني يعلن تفاصيل انتقال خوان بيزيرا إلى الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تصريحات المدير الرياضي لنادي أوليكساندريا الأوكراني بشأن خوان بيزيرا.

وكتب أحمد عبد الباسط: "المدير الرياضي لنادي أوليكساندريا الأوكراني “لبطولات” : خوان بيزيرا انتقل إلى الزمالك، ولم يسدد النادي المصري قيمة الصفقة منذ ثلاثة أسابيع وخلال الأسبوع الأخير تجاهلوا النادي تمامًا ولم يردوا.. النادي تقدم بشكوى في فيفا ضد الزمالك”.

وكشف الإعلامي أحمد حسن ، عن مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن : "إدارة الزمالك تؤكد للاعبين صرف جزء من المستحقات خلال الساعات المقبلة".

واشتعلت أزمة جديدة داخل أروقة نادي الزمالك بعدما طلب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من إدارة النادي حسم موقفه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، عقب قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني استبعاده من المباريات.

الجزيري يرفض الرحيل ويتمسك بموقفه

اللاعب التونسي شدد، حسب مصادر مقربة، على أنه لن يرحل عن الزمالك بهذه الطريقة، وأنه متمسك بالبقاء مع الفريق، إلا في حال قرر النادي الاستغناء عنه رسميًا، وعندها سيطالب بالحصول على قيمة عقده كاملة.

ومن المنتظر عقد جلسة عاجلة خلال الساعات المقبلة بين اللاعب ومسؤولي الزمالك، بحضور وكيله، لمحاولة إنهاء الأزمة والوصول إلى حل يرضي الطرفين.

أزمة تصاعدت قبل مواجهة فاركو

الخلاف بين الجزيري وفيريرا تفجّر قبل مباراة الزمالك أمام فاركو، حين طلب المدرب من اللاعب شغل مركز الجناح لتعويض العجز في الخط الأمامي، لكن الجزيري رفض ذلك وأصر على اللعب كمهاجم صريح، وهو ما اعتبره فيريرا اعتراضًا غير مقبول ليقرر استبعاده من المباراة، قبل أن يصرح المدرب في المؤتمر الصحفي: "معي، لن تشاهدوا سيف الجزيري مجددًا في تشكيل الفريق، وستعرفون السبب لاحقًا".

الزمالك يعاني بالفعل من أزمة هجومية واضحة، حيث تراجع مستوى ناصر منسي بشكل لافت، بينما لم يقدم الوافد الجديد عدي الدباغ ما يشفع له حتى الآن، وهو ما اعترف به فيريرا نفسه في مؤتمراته الصحفية الأخيرة.

السيناريوهات المطروحة

الزمالك أمام خيارات محدودة: إما عودة الجزيري إلى التشكيل لإنقاذ هجوم الفريق في ظل النقص العددي، أو الإصرار على بيعه في أقرب فترة انتقالات، وهو ما قد يدخل النادي في أزمة مالية حال تمسك اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته.