رئيس الوزراء يناقش سبل توفير الطاقة من مصادرها المختلفة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء دكتور أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش سبل توفير الطاقة اللازمة من مصادرها المختلفة، وذلك بما يحقق المزيد من أهداف الدولة في العديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية، ووفق رؤيتها للتنمية المستدامة وجذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.



ونوه الاجتماع إلى جهود الدولة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ المزيد من مشروعات الطاقة، وخاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهودها نحو تنويع مزيج الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وبما يتماشى مع السياسات العامة التي تستهدف دعم مختلف القطاعات بشكل عام، وقطاعات الصناعة، والزراعة، بشكل خاص، وهو ما يسهم في نقل وتوطين العديد من الصناعات الحديثة.

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المنفذة والمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والشركات العالمية بهدف تعزيز جودة شبكات إنتاج وتوزيع الكهرباء والحد من نسب الفقد، بما يحقق أهداف الدولة فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة مما يتم انتاجه من الطاقة من مصادره المختلفة.