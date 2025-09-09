رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروع “ديارنا” للتأكد من معدلات التنفيذ

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية لتفقد مشروع الإسكان “ديارنا” بمنطقة التجمع الثالث، لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك برفقة المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، وعدد من مسئولي الإدارات المختصة.

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة أن الهدف من الزيارات الميدانية هو التأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية وجودة التنفيذ، مشددًا على الشركات المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأوضح الغيطى أن مشروع “ديارنا” يُعد من المشروعات السكنية الهامة التي تنفذها الدولة في التجمع الثالث لتلبية الطلب المتزايد على السكن المتميز، مشيرًا إلى أن المشروع يضم وحدات سكنية بتشطيبات عالية المستوى، بالإضافة إلى مسطحات خدمية ومناطق خضراء ومرافق متكاملة لخدمة السكان.

كما أشار إلى أن جهاز المدينة يعمل على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات السكنية والخدمية والبنية الأساسية، بهدف توفير مجتمع عمراني متكامل يلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن هناك تكليفات واضحة بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.