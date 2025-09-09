قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة
إسرائيل تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف قادة حماس في قطر| تفاصيل
رويترز: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
البث الإسرائيلية: إسرائيل نفذت عملية استهداف قادة حماس في قطر
بعد الإزدحام.. مدبولي يستعرض آليات تسريع إجراءات التصديق على محررات الخارجية بالبريد
آي صاغة: الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميا… وتراجع الدولار يحد من ارتفاعه محليا
الدفاع الروسية: القضاء على 1150 جنديا أوكرانيا وإسقاط 230 طائرة بدون طيار
شاهد.. محافظ أسوان يكرم المزارعين المتميزين بمناسبة عيد الفلاح الـ73
بعد حجب الثقة عن حكومته .. رئيس وزراء فرنسا بقصر الإليزيه لتقديم استقالته
بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق
وزير التعليم: دخول الطلاب العام الدراسي الجديد سيتم على مراحل.. وأعمال السنة سترتبط بالانتظام في الدراسة.. وتسليم الكتب من أول يوم
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروع “ديارنا” للتأكد من معدلات التنفيذ

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية لتفقد مشروع الإسكان “ديارنا” بمنطقة التجمع الثالث، لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك برفقة المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، وعدد من مسئولي الإدارات المختصة.

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة أن الهدف من الزيارات الميدانية هو التأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية وجودة التنفيذ، مشددًا على الشركات المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأوضح الغيطى أن مشروع “ديارنا” يُعد من المشروعات السكنية الهامة التي تنفذها الدولة في التجمع الثالث لتلبية الطلب المتزايد على السكن المتميز، مشيرًا إلى أن المشروع يضم وحدات سكنية بتشطيبات عالية المستوى، بالإضافة إلى مسطحات خدمية ومناطق خضراء ومرافق متكاملة لخدمة السكان.

كما أشار إلى أن جهاز المدينة يعمل على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات السكنية والخدمية والبنية الأساسية، بهدف توفير مجتمع عمراني متكامل يلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن هناك تكليفات واضحة بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

