60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة مصر وبوركينا فاسو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذى يجمعهما حالياً على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووقع اللاعب مروان عطية في مصيدة التسلل بعد التمركز الخاطئ خلف مدافعي بوركينا فاسو في الدقيقة 2.

وتوقفت المباراة بعد إصابة عمر مرموش ودفع الجهاز الطبي لعلاجه على أرض الملعب فى الدقيقة 4 ليكمل المباراة.

وسقط عمر مرموش مرة أخرى دون تدخل أي لاعب فى الدقيقة 7 ، وخرج من أرض الملعب لتلقيه العلاج المناسب.

ودفع حسام حسن بـ أسامة فيصل بدلاً من عمر مرموش فى الدقيقة 9.

وأرسلت ركلة حرة لصالح بوركينا فاسو من على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بالقرب من الراية الركنية نفذها بيرتراند تراوري بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء وذهبت إلى بلاتي توريه الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 19.

ونفذت ركلة ركنية لصالح بوركينا فاسو من الجهة اليسرى نفذها بيرتراند تراوري بتمريرات قصيرة مرت دون خطورة على مرمى مصر في الدقيقة 22.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من لاعب مصر تريزيجيه ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس المرمى في الدقيقة 52.

وأرسلت ركلة ركنية لصالح مصر من الجهة اليمنى نفذها محمد صلاح بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة بالقدم اليمنى أحمد عيد ولكن مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 57.