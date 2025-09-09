أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، أن مصر ستظل ملتزمة بدورها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.





وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، :" يجب التوصل لحلول دبلوماسية لقضايا المنطقة بعيدا عن غطرسة القوة".

وأضاف وزير الخارجية:" نواصل جهودنا لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وتابع وزير الخارجية:" ندين العدوان الإجرامي الذي قامت به إسرائيل على دولة قطر".

وأكمل وزير الخارجية:" الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق لها الأمن والاستقرار".

