وزير الرياضة يتابع حالة مرموش ويتواصل مع صلاح والسفير المصري بعد مباراة بوركينا

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سلسلة من الاتصالات مع بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب المباراة التي جمعت المنتخب المصري مع نظيره البوركيني مساء اليوم على ملعب "4 أغسطس" بمدينة واجادوجو، والتي قربت المنتخب من حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم.

وخلال اتصالاته، اطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية للاعب عمر مرموش الذي تعرض للإصابة خلال اللقاء، كما تواصل مع نجم المنتخب وقائده محمد صلاح، مثنيًا على جهوده ودوره مع الفريق، ومشيدًا بالأداء الرجولي والروح التي أظهرها اللاعبون، والجهود الكبيرة المبذولة من الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

كما تواصل الوزير مع السفير المصري لدى بوركينا فاسو محمد الغزاوي، مشيدًا بدوره في دعم المنتخب وتوفير كل سبل الراحة وتهيئة الأجواء المناسبة لنجاح البعثة منذ وصولها إلى بوركينا.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال تواصله مع البغثة دعمه الكامل للمنتخب الوطني في مشوار التصفيات، مشيرًا إلى أن ما قدمتموه يعكس إصراركم على تحقيق طموحات الشعب المصري في بلوغ كأس العالم.