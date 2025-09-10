قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ما هي تقلصات العضلات؟
آية التيجي

تُعد تقلصات العضلات من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تواجه الكثيرين، فهي ليست مجرد آلام عابرة، بل انعكاس لاختلال في عمل الجهاز العصبي أو العضلي. 

وقد تستمر التشنجات لبضع ثوانٍ أو دقائق، وفي بعض الحالات تتكرر بشكل مزعج يؤثر على النوم والحركة.

ويحدث تشنج العضلات نتيجة انقباض لا إرادي وقوي في الألياف العضلية، وغالبًا ما يكون منشأه عصبيًا، حيث تُرسل الأعصاب إشارات مفرطة النشاط تؤدي إلى انقباض حاد يصعب السيطرة عليه، وتزداد هذه الحالة مع الجفاف أو نقص المعادن في الدم.

أسباب تشنج العضلات

وهناك بعض الأسباب وراء تقلصات العضلات، وفقا لما نشر في موقع eMedicineHealth، ومن أبرزها ما يلي:

ـ نقص الكالسيوم أو البوتاسيوم.

ـ التعرق المفرط أثناء الرياضة دون تعويض السوائل.

ـ قلة النوم والإجهاد البدني المستمر.

ـ بعض الأدوية مثل أدوية الكوليسترول أو الربو.

ـ أمراض عصبية مثل اعتلال الأعصاب الطرفية.

أعراض تقلصات العضلات

ـ ألم حاد يظهر فجأة، غالبًا في الساقين أو القدمين.

ـ صعوبة مؤقتة في الحركة الطبيعية مثل المشي.

ـ صلابة عند لمس العضلة المصابة.

ـ تكرار التشنجات أثناء الليل مما يسبب الأرق.

طرق التشخيص

ويعتمد الطبيب على فحص طبي متكامل يشمل مراجعة الأدوية والعادات الغذائية، بالإضافة إلى إجراء تحاليل دم لاكتشاف نقص المعادن.

كما قد يتم اللجوء إلى تخطيط كهربية العضلات أو اختبارات سرعة التوصيل العصبي لتحديد السبب بدقة.

علاج تقلصات العضلات

وتتنوع طرق علاج التشنجات ما بين الإسعافات الفورية والعلاجات الطبية:

ـ التمدد الفوري للعضلة المصابة.

ـ تدليك المنطقة المتشنجة واستخدام كمادات حرارية.

ـ تناول مكملات الكالسيوم والمغنيسيوم عند الحاجة.

ـ أدوية مرخية للعضلات في الحالات الشديدة.

ـ العلاج الطبيعي لزيادة مرونة العضلات.

العلاجات المنزلية لتشنج العضلات

يمكن تقليل شدة التشنجات من خلال:

ـ شرب كميات كافية من الماء.

ـ ممارسة تمارين التمدد واليوجا بانتظام.

ـ التدليك الخفيف للعضلة المُصابة.

ـ الاستحمام بماء دافئ لتخفيف الشد.

الوقاية من تقلصات العضلات

للحد من الإصابة المتكررة بـ تشنجات العضلات، ينصح الأطباء بـ:

ـ اتباع نظام غذائي متوازن غني بالمعادن.

ـ ممارسة الرياضة باعتدال مع فترات راحة مناسبة.

ـ تجنب الإفراط في تناول الكافيين.

ـ استشارة الطبيب عند تكرار التشنجات بشكل غير طبيعي.

تقلصات العضلات أسباب تشنج العضلات علاج تقلصات العضلات الوقاية من التشنجات تشنج العضلات

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

