قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء قطر: يجب أن يكون هناك رد من المنطقة كلها على العدوان الإسرائيلي ضد الدوحة
إبراهيم سعيد عن أداء منتخب مصر: «مصطفى محمد وزيزو غيروا شكل الفريق تمامًا»
تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي ضد قطر
شاهد .. أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط
نجيب ساويرس: الغارة الإسرائيلية على قطر اختراق غير مسبوق للسيادة الدولية
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب البحر الأحمر ويهز شمال شرق بورتسودان
انضمت لخريطة الانتقام | عمرو أديب: الغارة الإسرائيلية على «قطر» إعلان واضح للعجرفة والقتل
الخارجية الإيرانية: مصر قادت جهود التهدئة النووية بين طهران والوكالة الذرية
إيران تشكر الرئيس السيسي : مساعي القاهرة كانت مفتاح التفاهم مع الوكالة الذرية
صفقة الباحثة الإسرائيلية .. حزب الله العراقي يكشف عن تفاهمات سرية بشأن بغداد |تفاصيل
القاهرة على طاولة الكبار.. سياسية أمريكية: مصر ترسم ملامح جديدة للأمن الإقليمي من الوساطة إلى التأثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القاهرة على طاولة الكبار.. سياسية أمريكية: مصر ترسم ملامح جديدة للأمن الإقليمي من الوساطة إلى التأثير

اتفاق في القاهرة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران
اتفاق في القاهرة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران

فيرناس حفظي

علّقت مُحامية الأمن القومي الأمريكي، إيرينا تسوكرمان، على الاتفاق الذي جرى في القاهرة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، مؤكدة أن الاتفاق النووي ليس مجرد خطوة إجرائية في المفاوضات التي لا تنتهي حول البرنامج النووي الإيراني، بل يمثل لحظة من المناورة التكتيكية، حيث يسعى الطرفان إلى كسب الوقت والظهور الإعلامي أكثر من إحداث تحوّل حقيقي في المواقف.

إيرينا تسوكرمان

وأكدت “تسوكرمان”، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن إيران المُنهكة اقتصاديًا وسياسيًا تسعى لاستعادة بعض مجالات التنفّس، فيما تحاول الوكالة إعادة فرض سلطتها بعد سنوات من المماطلة ونصف الإجراءات وعمليات التحدي الصريحة. وأوضحت أن اختيار القاهرة كمكان للتوقيع لم يكن صدفة؛ إذ يشير إلى محاولة وضع الاتفاق في إطار إقليمي أوسع، حيث ترى الدول العربية نفسها بشكل متزايد كأطراف معنية بملف الدبلوماسية النووية.

المكاسب الإيرانية

أضافت محامية الأمن القومي الأمريكي أن الاتفاق يمنح إيران عدة فوائد فورية، فهو يخفف الضغط الدولي في لحظة تواجه فيها طهران اضطرابات داخلية وصراعات فئوية وتراجعًا في نفوذها في سوريا ولبنان. ومن خلال إظهار بعض التعاون مع الوكالة، تستطيع إيران الادعاء بأنها ملتزمة بالمعايير الدولية، حتى وهي تواصل سياسة التعتيم.

وأشارت إلى أن مثل هذه الاتفاقات تكررت في سجل إيران، إذ تمنح وصولًا محدودًا للمفتشين لخفض التوتر، مع الحفاظ على الغموض الاستراتيجي بشأن نطاق أنشطتها الحقيقية. هذا التكتيك أثبت نجاحه سابقًا، إذ منح إيران وقتًا للتقدم التقني الذي يفاجئ المجتمع الدولي لاحقًا.

الوكالة الدولية تبحث عن دور

قالت تسوكرمان إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أمسّ الحاجة لإثبات أنها لم تصبح مؤسسة هامشية. فلقد اشتكى مفتشوها لسنوات من محدودية الوصول، ومن آثار يورانيوم غير مفسرة، ومن أسئلة عالقة حول منشآت غير معلنة. عبر صفقة القاهرة، تسعى الوكالة لإظهار قدرتها على إبقاء إيران على طاولة الحوار. غير أن التفاصيل تظل حاسمة؛ إذ إن وصولًا محدودًا إلى بضعة مواقع لا يمكن أن يعادل نظام تحقق شامل، ومن دون القدرة على القيام بعمليات تفتيش مفاجئة وواسعة النطاق، قد تمنح الوكالة شرعية لواجهة شكلية من الامتثال.

الانعكاسات الإقليمية

أشارت تسوكرمان إلى أن الأطراف الإقليمية ستنظر إلى اتفاق القاهرة بمزيج من الشك والقلق؛ فإسرائيل ترى في أي ليونة تجاه طهران إشارة خطر، إذ لطالما اعتبرت أن إيران تستخدم المفاوضات غطاء لتطوير برنامجها النووي. أما السعودية ودول الخليج، فترى في ذلك نمطًا يتكرر: مكافأة إيران على التعطيل، بينما يتم تجاهل دعواتهم إلى تشديد تطبيق الضمانات. هذه المعادلة قد تعزز الأصوات في الرياض وأبوظبي المطالبة بالسعي وراء قدرات نووية موازية.

الموقف الأمريكي

أردفت تسوكرمان أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ستتعامل مع الاتفاق ببراغماتية مزدوجة؛ فمن ناحية، لا تريد إضعاف الوكالة وهي تعيد صياغة تحالفاتها الإقليمية مع إسرائيل والسعودية ومصر، ومن ناحية أخرى، ترى فيه مجرد بادرة شكلية لا تعالج التهديد الحقيقي. واشنطن لن تعرقل الاتفاق مباشرة لكنها ستضغط من أجل مزيد من الشفافية، مدركة أن نمط "الامتثال الجزئي" الإيراني مصمم لإحباط الأهداف الأمريكية.

مصر كلاعب جديد

ولفتت إلى أن الدور المصري يحمل بعدًا رمزيًا، إذ تسعى القاهرة إلى تقديم نفسها وسيطًا ليس فقط في قضايا الأمن الإقليمي، بل في الملف النووي أيضًا، لتحتل مساحة لطالما كانت حكرًا على فيينا وجنيف ونيويورك. وبالنسبة للرئيس السيسي، فإن استضافة الاتفاق ترفع مكانة مصر كلاعب محوري في معمار الأمن الإقليمي.

انتقادات جوهرية

عقبت قائلة: إن المنتقدين يرون أن الاتفاق لا يعالج القضايا الأعمق، مثل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ومخزونات اليورانيوم المخصّب، وبرنامج الصواريخ الباليستية. وهم محقون؛ إذ لا يعدو الاتفاق أن يكون زر إيقاف مؤقت لا إعادة تشغيل، وما يحققه هو تهدئة مؤقتة تمنح الطرفين فرصة الادعاء بالتقدم دون معالجة جوهر الخلافات.

الاختبار الحقيقي: التنفيذ

شددت تسوكرمان على أن الاختبار الحقيقي سيكون في التنفيذ؛ فإن التزمت إيران بالسماح بالوصول في الوقت المناسب ومن دون عرقلة، فقد ينمو قدر محدود من الثقة. لكن إذا واجه المفتشون مماطلات أو زيارات مُدبَّرة بعناية، فسيتضح سريعًا أن الاتفاق مجرد لفتة فارغة. بالنسبة لإيران، حتى وهمية التعاون تستحق العناء إذا أبطأت الدعوات إلى فرض عقوبات أو إجراءات أكثر صرامة. أما الوكالة، فمخاطرتها أن يكون الانخراط المحدود أفضل من العزلة الكاملة.

واختتمت محامية الأمن القومي الأمريكي حديثها بالتأكيد على أن اتفاق القاهرة يعكس أكثر من أي شيء آخر حالة اليأس لدى الطرفين، لا التزامهما بحلول دائمة؛ فإيران يائسة لنيل شرعية وتخفيف العزلة، والوكالة يائسة لتبقى ذات صلة. أما الولايات المتحدة وحلفاؤها، فيرون فيه وقفة تكتيكية لا أكثر. ويبقى السؤال الاستراتيجي بلا إجابة: إلى أي مدى ستذهب طهران؟ ومتى سيتوقف المجتمع الدولي عن لعبة كسب الوقت ويبدأ بفرض العواقب؟

إيرينا تسوكرمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتفاق النووي إيران مُحامية الأمن القومي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الزمالك

أين هم من المنتخب؟.. محمد صلاح: لاعبو الزمالك أصبحوا درجة تانية

ترشيحاتنا

أرشيفية

إخلاء سبيل المتهم بإدارته كيانًا تعليميًا «بدون ترخيص» في القاهرة

أرشيفية

اعترفوا بـ 6 وقائع .. تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بـ15 مايو

أرشيفية

حبس شقيقين في النصب على المواطنين بالقاهرة

بالصور

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

ليه دايمًا بنقع في العلاقات الغلط؟.. اعرف السر والأسباب وإزاي تتجنبه

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد