الزعيم الكوري الشمالي: لا يمكن المساس بسيادتنا ومصير بلادنا لن تحدده أي قوى خارجية

شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم (الأربعاء) على أن سيادة بلاده لا يمكن المساس بها، مؤكدًا أن مصير كوريا الشمالية لن يُترك لأي قوى خارجية.



وأوضح الزعيم كيم جونج أون في خطاب بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قائلا :" لا أحد، مهما كانت الوسيلة، يستطيع المساس بمكانة دولتنا وأمنها المطلقين، ولا قوة قادرة على عكس مسار هذا التيار القوي نحو عصرٍ من الرخاء الذي صنعناه بأنفسنا".



وأضاف :" بفضل قوة العدالة والحقيقة المتجسدتين في نظام الاشتراكية، حققنا كل المجد الذي ننعم به اليوم، وبعد أن أسسنا نظاما سياسيا قويا وبنينا قوة وطنية عظيمة، لن نسمح بأن يُترك مصير بلدنا لأي قوى خارجية."



وبمناسبة اليوم الوطني، تقدم كيم بأحر التهاني للعاملين في جميع أنحاء البلاد، ولضباط وجنود جيش الشعب الكوري، الذين يسهمون في بناء وطنهم، ويزيدون من هيبة وشرف الجمهورية بإبداعهم الماهر وجهودهم المخلصة، وكذلك لعائلاتهم في جميع أنحاء البلاد.