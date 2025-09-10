الدقهلية.. 1535 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية المجانية بقرية بشربين

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية كفر يوسف مركز شربين، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1535 مواطنا.

وأكد مرزوق أن القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها 1535 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 9 عيادات، شملت، 191 باطنة، 185أطفال، 119 جراحة، 49 أسنان، 93 رمد، 108 نساء ونظيم أسرة، 158 جلدية، أنف وأذن 68، عظام 107.

كما قامت القافلة بإجراء، 114 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 127، ومعمل الدم والطفيليات 216، وإحالة حالة للمستشفى، إلى جانب عقد 42 ندوة تثقيفية، استفاد منها 560 مترددا على القافلة.