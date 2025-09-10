مبابي يتخطى هنري ويصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ فرنسا

قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا لفوز صعب على أيسلندا بهدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل مبابي هدفًا وصنع آخر وتجاوز تييري هنري ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي برصيد 52 هدفًا في 92 مباراة مع المنتخب الفرنسي، متجاوزًا تييري هنري الذي سجل 51 هدفًا.

ويتأخر كيليان مبابي بخمسة أهداف فقط عن أوليفييه جيرو، الذي يتصدر القائمة برصيد 57 هدفًا.

أهداف مباراة فرنسا وأيسلندا

سجل أندري جودجونسن هدف أيسلندا في الدقيقة 21، بينما سجل مبابي وباركولا هدفي فرنسا في الدقيقتين 45 و62.

واستمرت الدراما بطرد نجم منتخب فرنسا أوريليان تشواميني في الدقيقة 67 لتدخله المتهور على ثورستينسون ، ليُكمل المنتخب الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين.

و بعد دقائق، ألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا مُحتملًا لأيسلندا أحرزه جوديونسون بسبب خطأ ضد إبراهيما كوناتي، ما أثار جدلًا في المدرجات.