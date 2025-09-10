قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

في غياب ميسي.. الأرجنتين تخسر أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم

اختتم منتخب الأرجنتين مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بهزيمة أمام الإكوادور بهدف نظيف، الليلة الماضية.

جاء هدف الإكوادور واللقاء والوحيد في نهاية الشوط الأول، عندما سجّل إينر فالنسيا ركلة جزاء في مباراته الدولية رقم 100.

 وطُرد نيكولاس أوتاميندي، مدافع منتخب الأرجنتين، في الدقيقة 31 لعرقلته فالنسيا أثناء انطلاقته نحو المرمى.

بدأ الشوط الثاني بمزيد من الجدل، حيث طُرد مويسيس كايسيدو لاعب الإكوادور لعرقلته نيكو جونزاليس، ليُكمل المنتخبان اللقاء بعشرة لاعبين.

وغاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن لقاء الأمس، حيث قرر ليونيل سكالوني مدرب التانجو، إراحته في ظل ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

الأرجنتين كأس العالم 2026 الإكوادور فالنسيا ليونيل ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

