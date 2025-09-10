قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن تقييم منتخب مصر.. تفاصيل

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثيرا بشأن تقيم منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بعد المعسكر الأخير.

وكتب أحمد عبد الباسط:"إيه تقييمك لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بعد المعسكر الأخير والفوز على تونس وديا مباراتين ؟".

وتنفست الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم الصعداء أمس بعدما نجح المنتخب المصري في الحفاظ على صدارته للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تعادل المنتخب الوطني مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 20 نقطة، محققين 6 انتصارات وتعادلين، ليظل الفارق بينه وبين منتخب بوركينا فاسو خمس نقاط كاملة.

أصبح منتخب مصر بحاجة إلى نقطتين فقط من أجل ضمان التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، وذلك قبل خوض المباراتين المتبقيتين أمام كل من جيبوتي وغينيا بيساو، وفي حال نجاح الفراعنة في الحصول على نقطتين، سواء بالفوز أو التعادل، سيصل الفريق إلى النقطة 22، وهو الرصيد الذي يضمن له حجز بطاقة التأهل مباشرة، خصوصاً أن الحد الأقصى الذي يمكن أن يبلغه منتخب بوركينا فاسو لا يتجاوز 21 نقطة.

نتيجة مواجهة بوركينا فاسو

تمكن المنتخب المصري من العودة بتعادل سلبي ثمين أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء على ملعب "4 أغسطس" بالعاصمة واجادوجو، لحساب الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية، ورغم أن النتيجة انتهت دون أهداف، فإنها عززت من موقف الفراعنة في سباق التأهل، وزادت من فرصهم في بلوغ المونديال.

تشكيل منتخب مصر

دخل المدير الفني حسام حسن اللقاء بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد حمدي – محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد عيد.
  • خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمود حسن "تريزيجيه".
  • خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح.

تشكيل منتخب بوركينا فاسو

بدأ منتخب بوركينا فاسو المباراة بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: كوفي.
  • خط الدفاع: عيسى كابوري – دايو – إدموند تابسوبا – ياجو.
  • خط الوسط: بيرتراند تراوري – سعيدو سيمبوري – بلاتي توري – محمد زوجرانا – لري.
  • خط الهجوم: دانجو واتارا.

موعد المباراة المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية، وتأتي هذه المباراة خلال فترة التوقف الدولي المقررة بين 6 و15 أكتوبر، حيث يسعى الفراعنة إلى حسم التأهل رسميًا من خلالها قبل الجولة الأخيرة.

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

دولار امريكي

أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهم

القبض على سائق ميكروباص تحر.ش بفتاة بالقاهرة

المتهم

مشى عكس وتعدى على قائد سيارة بالضرب .. القبض على سائق توك توك بالأسكندرية

بالصور

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

