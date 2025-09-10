إبراهيم عبد الجواد يتغنى بنجمي منتخب مصر

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بنجمي منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”

وكتب عبد الجواد: “رامي ربيعة عمل ماتش كبير يستحق عليه الإشادة وهاني مكسب في مركز المساك مميز في بناء الهجمة واللعب على الأرض”.

وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

وكان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.