سيناريو دراماتيكي.. بوليفيا تهزم البرازيل وتتأهل إلى ملحق تصفيات كأس العالم

تأهل منتخب بوليفيا إلى ملحق تصفيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على البرازيل بهدف نظيف، الليلة الماضية.

المنتخب البوليفي كان بحاجة للفوز إلى البرازيل مع فوز كولومبيا على فنزويلا، للحفاظ على التأهل في مونديال 2026، وهو ما تحقق في النهاية.

سجل ميجيل تيرسروس هدف بوليفيا واللقاء الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وسيضم الملحق ست منتخبات، وسيقام خلال فترة المباريات الدولية في مارس المقبل لتحديد آخر بطاقتين لكأس العالم التي ستقام العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسعى بوليفيا إلى التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة والأولى منذ عام 1994، في المقابل لن يتأثر المنتخب البرازيلي بالهزيمة، بعدما ضمن في وقت سابق بطاقة التأهل إلى مونديال 2026.