شوبير: مصدر مسئول بالأهلي قال إن فكرة المدرب المشروع تم إغلاقها

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف النادي الأهلي من تعيين مدرب جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير ''سألتُ مصدرًا مسؤولًا داخل الأهلي عن قصة المدرب، فقالوا إن فكرة المدرب المشروع تم إغلاقها، لأننا فكرنا فيها مرتين مع سواريش وريبيرو ولم تنجح، إما مدرب من الصف الأول، وده بـ 8 ولا 10 ملايين يورو، وهي أرقام صعبة جدًا على النادي أن يدفعها، وفي الحالة دي هنلجأ لـالكلاس بي وفي حاليًا 3 أسماء متوفرة بيتم المفاضلة ما بينهم، وعماد النحاس سيدير مباراة إنبي بشكل نهائي ومؤكد''.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي:

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.