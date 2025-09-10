قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
رئيس مجلس الوزارء يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء
رئيس الوزراء: وضع برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وحصرها
حكم تشغيل القرآن في المنزل عند الخروج منه.. أمين الإفتاء: جائز شرعا بشرط
مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار
رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر
دعاء جوف الليل لتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا سيغير حياتك
رئيس الوزراء: تطوير وسط البلد يحافظ على التراث.. والصادرات زادت 20%
رياضة

شوبير: مصدر مسئول بالأهلي قال إن فكرة المدرب المشروع تم إغلاقها

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف النادي الأهلي من تعيين مدرب جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير ''سألتُ مصدرًا مسؤولًا داخل الأهلي عن قصة المدرب، فقالوا إن فكرة المدرب المشروع تم إغلاقها، لأننا فكرنا فيها مرتين مع سواريش وريبيرو ولم تنجح، إما مدرب من الصف الأول، وده بـ 8 ولا 10 ملايين يورو، وهي أرقام صعبة جدًا على النادي أن يدفعها، وفي الحالة دي هنلجأ لـالكلاس بي وفي حاليًا 3 أسماء متوفرة بيتم المفاضلة ما بينهم، وعماد النحاس سيدير مباراة إنبي بشكل نهائي ومؤكد''.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي:
تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

الإعلامي أحمد شوبير موقف النادي الأهلي من تعيين مدرب الجديد الأهلي إنبي استاد المقاولون العرب

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سلمي ابو ضيف وشريهان

كنت هعيط من الفرحة.. سلمي أبو ضيف تتحدث عن رسالة شريهان لها

تامر ضيائي وأرملته الراحلة

نقابة المهن التمثيلية تنعى أرملة الفنان تامر ضيائي

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

بالصور

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

تعرّف على «لوتس إيفايا» موديل 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

