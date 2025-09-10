مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

وجاءت القرارت كالآتي:

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتأتى التعديلات فى إطار التعزيز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمى والرقابى لمختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 343.95 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء "كلية بنها ووهان للدراسات العليا"، بجامعة بنها.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار مساعى جامعة بنها لتعزيز التعاون الأكاديمى مع الجامعات وسعيها إلى إنشاء كلية الدراسات العليا المشتركة بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، حيث تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق التميز الأكاديمى والبحثى، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة فى مختلف التخصصات، كما تسعى الكلية المشتركة إلى أن تكون جسرًا بين الثقافات الأكاديمية الصينية والمصرية، مما يسهم فى تبادل الخبرات والتطورالعلمى بين البلدين.

كما تمت الإشارة إلى أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا تأتى فى إطار مواكبة متطلبات سوق العمل المتزايد فى المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح من الضرورى توفير برامج دراسات عليا متخصصة تعتمد على الابتكار والبحث العلمى المتقدم.

وستركز الكلية على إنتاج بحوث تطبيقية وحلول مبتكرة للتحديات التى تواجه الصناعات المختلفة. كما أنها ستساهم فى إعداد جيل من الباحثين القادرين على قيادة التغيير ودعم التنمية الشاملة، ليس فقط فى مصر، ولكن أيضًا على مستوى المنطقة والعالم.

وتمنح كلية بنها ووهان للدراسات العليا: دبلوم الدراسات العليا، و درجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.



ووفقا لمشروع القرار يُشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الدراسات العليا أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

كما يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراه فى الدراسات العليا أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير فى التخصص من الكلية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية ميناء أبو طرطور من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستغلال موقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، كما أنها تأتى اتساقًا مع المخطط الشامل الذى يتضمن إقامة محور لوجيستى متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكى / أبو سمبل / قنا / سفاجا) لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبى والمناطق الزراعية بتوشكى، وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجا، وإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات على مستوى عالمى، وهى تنمية جوهرية وحتمية للتطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبى بالشكل الذى يخدم بالتبعية الاقتصاد المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتوريد الشهادات المؤمنة لمُعادلة الدرجات العلمية وشهادة أساسيات التحول الرقمى لضمان تأمين تلك الوثائق من أعمال التزوير، وكذا تعاقد وزارة الثقافة مُمثلة فى أكاديمية الفنون لاستكمال المرحلة الثانية من توريدات تجهيزات مبنى فرع الأكاديمية بالإسكندرية، وذلك قبل العام الدراسى الجديد لضمان سير العملية التعليمية، إلى جانب قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتجديد التعاقد لاستئجار مستودع عائم لمُنتج البوتاجاز بمنطقة الإسكندرية، لضمان استمرار تأمين احتياجات البلاد من هذا المُنتج الحيوى الذى يخص جموع المستهلكين، والحفاظ على مخزون استراتيجى منه.

- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات والجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على مد العمل ببروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد المُخططات التفصيلية للمدن والقرى التى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمدة عام إضافى اعتبارًا من 16 مارس 2025 حتى 15 مارس 2026، وذلك لاستكمال العمل وسرعة الانتهاء من تلك المخططات، إلى جانب تعاقد محافظة أسيوط ممثلة فى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتنفيذ أعمال تصنيع مقاعد للمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائى ـ إعدادى ـ ثانوي)، بالاستعانة بمشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاج بمدارس التعليم الفنى، بهدف سد العجز فى المدارس بمختلف مراحلها التعليمية ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تعاقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية من أجل تطوير المنظومة الالكترونية الخاصة بالهيئة، نظرًا لأهمية البيانات والمعلومات التى تتضمنها فيما يتعلق بالقطاع الصحى المصري.

- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية؛ مُمثلة فى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب المجلس الأعلى للأزهر الشريف، التعاقد بالاتفاق على تأجير مساحة 115 م2 كائنة بالدور الأول بمقر مشيخة الأزهر الشريف، لصالح الوحدة المصرفية لبنك مصر الشاغلة لها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

-وافق مجلس الوزراء على صرف التعويض الاجتماعى للمُستحقين، طبقًا لحصر مديرية المساحة بالإسكندرية، وتثمين الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربى من محور اللواء عمر سليمان، بمحافظة الإسكندرية.

وفى الاطار نفسه كلف رئيس الوزراء برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار "الإسكندرية – برج العرب سابقا"، فى ظل زيادة أعداد الوافدين عليه فى الفترة الأخيرة.

- وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير شرعية "بنظام المستضيف" لمدة عام إضافى، وذلك فى ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع فى 18 سبتمبر 2025.

- وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام بناءً على الطلبات الواردة من بعض المحافظين، وذلك بعدد 31 مشروعًا، على مساحة إجمالية قدرها 7 أفدنة و17 سهمًا، فى نطاق عدة محافظات.

وتضمنت المشروعات إقامة معهد دينى أزهرى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وإقامة محطات رفع صرف صحى بعدة مراكز بمحافظة الغربية، ومحطات رى بالطاقة الشمسية بعدة مراكز بمحافظة سوهاج، إلى جانب إقامة مركز شباب بمركز منيا القمح ومحطة معالجة صرف صحى بمركز فاقوس؛ بمحافظة الشرقية، وإقامة معهدين دينيين أزهريين بكل من مركز الزينية ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، فضلًا عن إقامة مكتب بريد بمركز الطود بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بمحافظة الدقهلية تشمل إقامة مدرسة بكر الصديق عبد المجيد الرسمية للغات ناحية شاوه بمركز المنصورة، وضم مساحة لمدرسة دكرنس ـ عزبة ديرب الابتدائية بناحية كرما بمركز دكرنس.

-اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، مُمثلة فى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة البحيرة التعاقد مع إحدى الشركات بنظام الترخيص بالانتفاع بمشروع تنمية الثروة الحيوانية، بسيدى غازى ـ كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، ويضم: (مزرعة عاداه، ومزرعة بول بلبيس، ومزرعة الحمرا، وكافة الآلات والمعدات بالمشروع)، بإجمالى مساحة فى حدود 600 فدان، وتتضمن مساحات مخصصة للإنتاج الحيوانى والأنشطة المرتبطة بها، وذلك دعمًا لمشروعات الإنتاج الحيوانى التى تعد احد أهم المجالات الاقتصادية لتأمين سلة الغذاء الحيوانى والنباتي.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (116) المُنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، وذلك بعدد 29 موضوعًا؛ عدا المنازعات الخاصة بموضوعات الأراضي.

13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المُنعقدة بتاريخ 13 مايو 2025، وذلك بعدد موضوعين اثنين؛ فيما يخص موضوعات الأراضي.

- أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم (207) بتاريخ 27 يوليو 2025 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضى لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، وفندقية، ومحطة خدمة تموين سيارات.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن ثلاثة اجتماعات للجنة الهندسية الوزارية، فيما يخص الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها.

وتم فى هذا الإطار، اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2025، لعدد 53 مشروعًا، تخص وزارتى النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة دمياط.

كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2025، لعدد 28 مشروعًا، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي.



وتم أيضًا اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2025، وذلك لعدد 40 مشروعًا، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والسياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة (الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الربط الكهربائى المتوسطى "التابعة لمجموعة كوبولوزيس"، وشركة تشغيل نقل الطاقة اليونانية المستقلة باليونان)، والتى تهدف إلى التعاون بين أطرافها لإنهاء دراسات مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان.