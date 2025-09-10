BYD تطلق صافرة الإنذار: 100 شركة سيارات كهربائية على وشك الانهيار.. ما القصة

أطلقت شركة BYD الصينية، الرائدة عالميا في صناعة السيارات الكهربائية، تحذيرا شديد اللهجة من أزمة وشيكة تهدد استقرار سوق السيارات الكهربائية، بسبب تصاعد حدة المنافسة السعرية بين الشركات داخل الصين.

وقالت وانغ تشوانفو، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، إن السوق يشهد حاليا حالة من الفوضى السعرية غير المستدامة، وهو ما قد يدفع نحو 100 شركة إلى الخروج من المنافسة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن وجود أكثر من 20 شركة مصنعة يعد في حد ذاته رقما مبالغا فيه.

يأتي هذا التحذير في ظل توجيهات الرئيس الصيني شي جين بينغ التي عبر فيها عن قلقه من التوسع المفرط في الطاقات الإنتاجية وما ترتب عليه من حروب أسعار تضع ضغوطا انكماشية على الاقتصاد الصيني.

ويضم السوق الصيني حاليا أكثر من 130 شركة تصنع سيارات كهربائية وهجينة، في وقت تشير فيه تقديرات مؤسسة Alix Partners إلى أن العدد قد ينخفض إلى 15 فقط بحلول عام 2030، وتذهب توقعات شركة Xpeng، إحدى أبرز المنافسين لـBYD، إلى أن السوق العالمي نفسه لن يحتفظ بأكثر من 10 شركات في هذا القطاع خلال العقد المقبل.

الأزمة المتوقعة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها صناعة السيارات الكهربائية عالميا، بما في ذلك ضعف الطلب، وتقلب السياسات الحكومية، وتراجع هوامش الربح، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الشركات على الاستمرار وسط منافسة شرسة لا ترحم.