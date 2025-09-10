قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين
البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول
السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي
كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري
البابا تواضروس يحذر من السعي وراء الصراعات: ستقف أمام الله وتعطي حسابًا
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

BYD تطلق صافرة الإنذار: 100 شركة سيارات كهربائية على وشك الانهيار.. ما القصة

كريم عاطف

أطلقت شركة BYD الصينية، الرائدة عالميا في صناعة السيارات الكهربائية، تحذيرا شديد اللهجة من أزمة وشيكة تهدد استقرار سوق السيارات الكهربائية، بسبب تصاعد حدة المنافسة السعرية بين الشركات داخل الصين.

BYD vs Tesla

وقالت وانغ تشوانفو، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، إن السوق يشهد حاليا حالة من الفوضى السعرية غير المستدامة، وهو ما قد يدفع نحو 100 شركة إلى الخروج من المنافسة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن وجود أكثر من 20 شركة مصنعة يعد في حد ذاته رقما مبالغا فيه.

يأتي هذا التحذير في ظل توجيهات الرئيس الصيني شي جين بينغ التي عبر فيها عن قلقه من التوسع المفرط في الطاقات الإنتاجية وما ترتب عليه من حروب أسعار تضع ضغوطا انكماشية على الاقتصاد الصيني.

BYD سي ليون 7

ويضم السوق الصيني حاليا أكثر من 130 شركة تصنع سيارات كهربائية وهجينة، في وقت تشير فيه تقديرات مؤسسة Alix Partners إلى أن العدد قد ينخفض إلى 15 فقط بحلول عام 2030، وتذهب توقعات شركة Xpeng، إحدى أبرز المنافسين لـBYD، إلى أن السوق العالمي نفسه لن يحتفظ بأكثر من 10 شركات في هذا القطاع خلال العقد المقبل.

سيارة BYD SEAL

الأزمة المتوقعة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها صناعة السيارات الكهربائية عالميا، بما في ذلك ضعف الطلب، وتقلب السياسات الحكومية، وتراجع هوامش الربح، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الشركات على الاستمرار وسط منافسة شرسة لا ترحم.

