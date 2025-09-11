تعليم المنوفية: تسجيل الغياب عبر "الواتس آب" في 10 مدارس بشبين الكوم

اعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن بدء تطبيق تجربة جديدة لتسجيل الغياب إلكترونياً عبر تطبيق "الواتس آب"، وذلك في 10 مدارس تجريبية بإدارة شبين الكوم، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن التجربة تأتي في إطار جهود التحول الرقمي وتحديث آليات الرقابة والمتابعة داخل المدارس. وأضاف أن الشهر الأول من الدراسة سيشهد تطبيق النظام الجديد بالتوازي مع التسجيل الورقي، بهدف تقييم فعالية النظام الإلكتروني قبل اتخاذ قرار التعميم.

وفي حال نجاح التجربة، سيتم إلغاء نظام الغياب الورقي نهائياً وتعميم النظام الإلكتروني على جميع مدارس المحافظة، بما يسهم في تحسين الانضباط المدرسي وتقليل فرص التلاعب في بيانات الحضور والانصراف.

وأشار صلاح إلى أن كل طالب سيُزوَّد بشريحة إلكترونية (كارت ذكي) تحتوي على اسمه وكود تعريفي (باركود)، يتم تمريره على جهاز مخصص عند دخول المدرسة، لتسجيل الحضور تلقائياً.

وتظهر بيانات الطالب مباشرة على شاشة الموظف المختص، قبل انتقال الطلاب إلى الفصول، ما يضمن منع تسجيل الحضور نيابة عن الآخرين أو وقوع أي محاولات غش.

وأكد أن المديرية ستقوم بمتابعة دقيقة للتجربة طوال فترة التنفيذ التجريبي، بالتنسيق مع إدارات المدارس، تمهيداً لرفع تقرير نهائي لتقييم التجربة ومدى إمكانية تعميمها على مستوى المحافظة.