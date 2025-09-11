سنعود في أقرب وقت.. لابورتا يقطع وعدا لجماهير برشلونة بشأن "كامب نو"

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن إدارة ناديه تكثف جهودها لعودة الفريق لخوض مبارياته على ملعبه “كامب نو”.

وكانت رابطة الدوري الإسباني رفضت طلب برشلونة بخوض مباراته ضد فالنسيا على ملعب “كامب نو”، بسبب عدم استكمال التصاريح اللازمة، وسيخوض الفريق اللقاء على ملعب «يوهان كرويف».

وقال لابورتا في تصريح أبرزته صحيفة “آس” الإسبانية: "سنعود إلى كامب نو في أقرب وقت ممكن، نتطلع بشوق للعودة".

وحتى اليوم، لا تزال هناك شكوك حول إمكانية خوض الفريق مباراة خيتافي المقرر في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، على ملعب “كامب نو”، وفقًا لصحيفة “آس”.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.