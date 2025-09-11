ارتفاع مؤشرات بورصة عمان وسط تداولات بقيمة 11.4 مليون دينار

أنهت بورصة عمّان تعاملاتها اليوم /الخميس/ على ارتفاع، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 11.4 مليون دينار أردني ،ما يعادل نحو 16.1 مليون دولار أمريكي، بعد تداول 5.4 مليون سهم من خلال 4475 عقداً.



وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند الإغلاق 3003 نقاط، بارتفاع نسبته 0.7% عن جلسة أمس.



وبحسب البيانات، فقد تمت مقارنة أسعار إغلاق أسهم 90 شركة مدرجة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 31 شركة، واستقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.



وعلى مستوى الأداء القطاعي، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، والقطاع المالي بنسبة 0.61%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.40%.