الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
منشور صادم من رنا سماحة طليقة سامر أبو طالب بعد إعلان خطوبته
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
رفض تهجير الفلسطينيين وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وستارمر
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: مصر الدولة المستقرة بالمنطقة وتمتلك أوراق ضغط على الجميع
أخبار العالم

ارتفاع مؤشرات بورصة عمان وسط تداولات بقيمة 11.4 مليون دينار

ارتفاع مؤشرات بورصة عمان وسط تداولات بقيمة 11.4 مليون دينار
ارتفاع مؤشرات بورصة عمان وسط تداولات بقيمة 11.4 مليون دينار
أ ش أ

أنهت بورصة عمّان تعاملاتها اليوم /الخميس/ على ارتفاع، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 11.4 مليون دينار أردني ،ما يعادل نحو 16.1 مليون دولار أمريكي، بعد تداول 5.4 مليون سهم من خلال 4475 عقداً.


وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند الإغلاق 3003 نقاط، بارتفاع نسبته 0.7% عن جلسة أمس.


وبحسب البيانات، فقد تمت مقارنة أسعار إغلاق أسهم 90 شركة مدرجة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 31 شركة، واستقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.


وعلى مستوى الأداء القطاعي، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، والقطاع المالي بنسبة 0.61%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.40%.

بورصة عمّان سجل الرقم القياسي استقرت أسعار باقي الشركات مؤشر قطاع الصناعة

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

