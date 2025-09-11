بعد افتتاح سد النهضة.. مصطفى بكري: مصر ستحافظ على حقوقها.. ولن تفرط في أي نقطة مياه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، وأنه لن يتم التفريط في أي نقطة ماء.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر واجهت أعتى التحديات عبر تاريخها، مؤكدا أن مصر قادرة على أن تنتصر حماية لأمنها القومي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أوجه رسالة لإثيوبيا والمجتمع الدولي، أن مصر لن تفرط في حقوقها ولن تسمح في تجاوز الاتفاقيات التي وقعت بينها وبين إثيوبيا.

وأشار مصطفى بكري إلى أن افتتاح إثيوبيا لسد النهضة لا يعني أنها نجحت في إلغاء اتفاقية 1959 التي حددت حصة مصر بـ 55 مليار متر مكعب من المياه.