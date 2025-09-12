قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أسرار بدايات محمد ثروت وكواليس أعماله وحياته الشخصية في ورقة بيضا

محمد ثروت
محمد ثروت
منار نور

استضاف برنامج «ورقة بيضا» على قناة النهار الفنان محمد ثروت، في حلقة كشف خلالها عن بداياته الفنية، وأبرز محطات مشواره، إلى جانب مواقف شخصية طريفة.


قال ثروت، إن مشواره بدأ من خلال مركز الإبداع الفني، نافيًا ما تردد عن وجود أي خلاف مع المخرج خالد جلال، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد تعليق بسيط "أخذ بروح الدعابة".


وتحدث عن مشاركته في فيلم «روكي الغلابة» المعروض بالسينما، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي والفنانة دنيا سمير غانم، واصفًا إياها بأنها "فنانة مجتهدة وموهوبة وقادرة على الإرتجال". وأضاف أن أجواء التصوير كانت مليئة بالكوميديا.


وأوضح ثروت، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، واعدًا الجمهور بموسم جديد مليء بالمفاجآت والضحك، مشيدًا برؤية المخرج معتز التوني، ونجمي العمل شيكو وهشام ماجد.


كما أشار إلى فيلم «ريستارت» مع تامر حسني، موضحًا أنه يتناول قضايا اجتماعية مرتبطة بالربح من السوشيال ميديا وتطبيق "تيك توك".


كشف ثروت عن حبه لاختيار الاكسسوارات التي يظهر بها بنفسه، قائلاً إن أغرب ما اشتراه كان "قبعة للهنود الحمر".
كما تحدث عن حياته قبل الشهرة قائلاً: "اشتغلت على عربية كبدة وسجق عشان أقدر أوفر فلوس"، مشيدًا بدعم والدته له حتى تخرّج في كلية التجارة.


وعن حياته الأسرية، أشار إلى أن زوجته منى جمال، مديرة أعماله، هي رفيقة مشواره منذ أيام الجامعة، مضيفًا بابتسامة: "يوم فرحي كنت مرتبط بدوبلاج فيلم كارتون ورحت أخلص الشغل علشان أقبض".

كما كشف أن ابنه سليم يملك ميولًا فنية وشارك معه بالفعل في فيلم «كابتن جاك».

محمد ثروت روكي الغلابة الفنان محمد ثروت

