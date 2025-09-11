قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اشتغل على عربية كبدة.. محمد ثروت: سمير غانم أكثر ممثل يضحكني

محمد ثروت
محمد ثروت
سعيد فراج

بحلقة استثنائية، حل الفنان محمد ثروت كضيف خلال برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، على شاشة قناة النهار، للحديث عن أعماله الفنية المقبلة ويكشف كواليس ومحطات هامة في حياته الفنية .

وتحدث الفنان محمد ثروت خلال اللقاء التلفزيوني عن بداية دخوله الوسط الفني مشيراً إلى أن بداياته كانت من خلال مركز الإبداع الفني، نافياً حدوث أي خلاف بينه وبين المخرج خالد جلال ولكن كان تعليق منه على شئ يخصني ولكني لم أخذ الأمر على محمل الجد، وضحك الجميع .

وعبر "ثروت" عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم خلال فيلم "روكي الغلابة" الذي يعرض حالياً بالسينمات قائلاً:، " سعيد بمشاركتي في هذا العمل الكوميدي، وخاصة العمل مع المخرج أحمد الجندي، فأنني أحب العمل معه، وجاءت كواليس العمل ممزوجة بأجواء من الكوميديا، فـ دنيا فنانة لطيفة ومجتهدة ولديها قدرة على الإرتجال ". 

وعن الفنان الكوميدي الذي يصنع الضحك لـ "ثروت" قال، إن الفنان سمير غانم رحمه الله من أكثر الفنانين الكوميديان في مصر الأكثر احترافية، وعن ظهوره بملابس واكسسوارت مختلفة في أعماله الفنية قال، "اختار اكسسوارات أعمالي بنفسي، وأغرب اكسسوار اشتريته كان قبعة للهنود الحمر ".

وبشأن مشاركته خلال فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني قال، "فيلم ريستارت تطرق لموضوع شائك، فكسب الأموال من التيكتوك تسبب في مشاكل بحياتنا الاجتماعية، وأنا أستطيع أن عيش بدون انترنت ".

وعن تصوير مسلسل اللعبة الجزء الجديد قال،"أوشكنا على الانتهاء من تصوير مسلسل اللعبة، وأوعد المشاهدين بجزء جديد ملئ بالمغامرات والضحك، فقد استطاع المخرج معتز التوني وشيكو وهشام ماجد أن يصنعوا "براند مسلسل اللعبة".

محمد ثروت وبدايته

وتطرق الفنان الكوميديان إلى بداياته قبل دخول الوسط الفني قائلاً، " اشتغلت على عربية كبدة وسجق قبل الفن، من أجل الحصول على المال، ووالدتي لها الفضل الأول والأخير في أن احصل على بكالوريوس تجارة، فكانت تذاكر لي حتي في الجامعة.

زوجة محمد ثروت

وتحدث محمد ثروت عن علاقته بزوجته منى جمال ومديرة أعماله قائلا، تعرفت على زوجتي أثناء دراستي في الجامعة، ومن هنا بدأت قصة حبنا،  هناك تفاهم بيني وبين زوجتي سواء في علاقة العمل أو داخل البيت ويوم فرحي كنت مرتبط بدوبلاج لفيلم كارتون، وذهبت من أجل الحصول على المال، وعن أسرته الصغيرة قال، " سليم ابني لديه ميول فنية، وشاركني التمثيل في فيلم كابتن جاك".

محمد ثروت الفنان محمد ثروت الإعلامية يمنى بدراوي قناة النهار زوجة محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

وزيرة التنمية المحلية

توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة والخصوص

إعانات البطالة.. أرشيفية

نمو التضخم الأمريكي إلى 2.9%.. وطلبات إعانات البطالة تقفز لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

بالصور

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد