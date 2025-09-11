اشتغل على عربية كبدة.. محمد ثروت: سمير غانم أكثر ممثل يضحكني

بحلقة استثنائية، حل الفنان محمد ثروت كضيف خلال برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، على شاشة قناة النهار، للحديث عن أعماله الفنية المقبلة ويكشف كواليس ومحطات هامة في حياته الفنية .

وتحدث الفنان محمد ثروت خلال اللقاء التلفزيوني عن بداية دخوله الوسط الفني مشيراً إلى أن بداياته كانت من خلال مركز الإبداع الفني، نافياً حدوث أي خلاف بينه وبين المخرج خالد جلال ولكن كان تعليق منه على شئ يخصني ولكني لم أخذ الأمر على محمل الجد، وضحك الجميع .

وعبر "ثروت" عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم خلال فيلم "روكي الغلابة" الذي يعرض حالياً بالسينمات قائلاً:، " سعيد بمشاركتي في هذا العمل الكوميدي، وخاصة العمل مع المخرج أحمد الجندي، فأنني أحب العمل معه، وجاءت كواليس العمل ممزوجة بأجواء من الكوميديا، فـ دنيا فنانة لطيفة ومجتهدة ولديها قدرة على الإرتجال ".

وعن الفنان الكوميدي الذي يصنع الضحك لـ "ثروت" قال، إن الفنان سمير غانم رحمه الله من أكثر الفنانين الكوميديان في مصر الأكثر احترافية، وعن ظهوره بملابس واكسسوارت مختلفة في أعماله الفنية قال، "اختار اكسسوارات أعمالي بنفسي، وأغرب اكسسوار اشتريته كان قبعة للهنود الحمر ".

وبشأن مشاركته خلال فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني قال، "فيلم ريستارت تطرق لموضوع شائك، فكسب الأموال من التيكتوك تسبب في مشاكل بحياتنا الاجتماعية، وأنا أستطيع أن عيش بدون انترنت ".

وعن تصوير مسلسل اللعبة الجزء الجديد قال،"أوشكنا على الانتهاء من تصوير مسلسل اللعبة، وأوعد المشاهدين بجزء جديد ملئ بالمغامرات والضحك، فقد استطاع المخرج معتز التوني وشيكو وهشام ماجد أن يصنعوا "براند مسلسل اللعبة".

محمد ثروت وبدايته

وتطرق الفنان الكوميديان إلى بداياته قبل دخول الوسط الفني قائلاً، " اشتغلت على عربية كبدة وسجق قبل الفن، من أجل الحصول على المال، ووالدتي لها الفضل الأول والأخير في أن احصل على بكالوريوس تجارة، فكانت تذاكر لي حتي في الجامعة.

زوجة محمد ثروت

وتحدث محمد ثروت عن علاقته بزوجته منى جمال ومديرة أعماله قائلا، تعرفت على زوجتي أثناء دراستي في الجامعة، ومن هنا بدأت قصة حبنا، هناك تفاهم بيني وبين زوجتي سواء في علاقة العمل أو داخل البيت ويوم فرحي كنت مرتبط بدوبلاج لفيلم كارتون، وذهبت من أجل الحصول على المال، وعن أسرته الصغيرة قال، " سليم ابني لديه ميول فنية، وشاركني التمثيل في فيلم كابتن جاك".