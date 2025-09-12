قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تتعامل مع 140 بلاغا خلال أسبوع لكبار وأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع وفرقه بالمحافظات بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن عدد من الحالات للكبار والأطفال بلا مأوى والحالات الإنسانية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الشكاوي الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الإبلاغ المختلفة للوزارة.

وقد بلغ عدد البلاغات التي تعامل معها التدخل السريع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري ما يقرب من 140 بلاغًا في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، والأقصر.

ففي القاهرة تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع عدة بلاغات منها مع مسن "م .م .ا" يبلغ من العمر 72 عاما، كان يعمل موظفا وأحيل للمعاش ويحصل على معاش تأميني وتدهورت حالته الصحية نتيجة مرضه، حيث إنه يعانى من أمراض القلب والسكر وعجز عن الحركة، ونظرا لقلة دخله الشهري عجز عن تلبية احتياجاته من دواء وغذاء وعن دفع إيجار شقته وأصبح بلا مأوى منذ ٢٠ عاما، ويقوم أهالي المنطقة برعايته بغرفة تفتقد مقومات الحياة والمعيشة الآدمية ، فتم التنسيق مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء للتنسيق لاستقبال المواطن بأحد مستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف وتم إقناعه باستقباله في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

وفى محافظة الجيزة تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالجيزة مع عدة بلاغات منها بلاغ لحماية طفلة من الخطر، وتدعى "م . ا.م"، وتبلغ من العمر ١٦ عاما، ووالدتها متوفية ووالدها سبق سجنه 10 سنوات بتهمة "اتجار مخدرات"، وتركته بعد خروجه من السجن، وأقامت مع عماتها، إلا أنهم كانوا يقومون بالتعامل معها بقسوة، وانتقلت للإقامة مع خالها، إلا أنه كان يتعاطى المخدرات ويقوم أيضا بمعاملتها بقسوة، وهى مريضة سكر، وترغب في الالتحاق بدار رعاية، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتها من الخطر وتوفير كافة أوجه الرعاية لها.

وفى محافظة الغربية تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالغربية مع عدة بلاغات منها بلاغ لسيدة تتخذ من رصيف أحد الشوارع مأوى لها وتدعى "ب .ع.ا "، وتبلغ من العمر ٦٣ عاماً ومطلقة ولديها أبناء يقيمون مع والدهم منذ فترة بمحافظة كفرالشيخ، ولا تعمل وليس لديها أي مصدر دخل، وانتقلت لمحافظة الغربية للإقامة عند أخوها، وساءت معاملته لها هو وأولاده، وعليه تم استقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفى محافظة كفر الشيخ  تعامل فريق التدخل  السريع المحلي مع عده بلاغات منها بلاغ لسيدة لديها  طفلة تبلغ من العمر ١٧ عاماً من ذوى الإعاقة "التوحد"، وصادر لها بطاقة الخدمات المتكاملة، وتعانى من غرغرينا بالقدم، ووالدها متوفي ووالدتها لا تقدر على رعايتها لعدم وجود مصدر دخل وتعيش على مساعدات الأهالي، وعليه تم التنسيق مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء للتنسيق مع أحد مستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وعليه توجه الفريق رفقة الطفلة ووالدتها إلى مستشفى الحامول المركزي، وتم توقيع الكشف الطبي عليها، وانتهى الفحص إلى ضرورة إجراء عملية عاجلة لبتر قدم الطفلة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإجراء العملية بمستشفي كفر الشيخ العام، وتم توفير وجبات يومية للطفلة من إحدي الجمعيات الأهلية ومبلغ مالي، كما تم توجيه الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطفلة لبحث حالة الطفله وإدراجها ببرنامج الدعم النقدي "كرامة".

وعلى جانب آخر ورد لفريق التدخل السريع المركزي وفرقه المحلية بالمحافظات عدة بلاغات بممارسة مؤسسات رعاية اجتماعية أنشطة غير مرخصة، حيث تم غلق مركزين للتخاطب لذوي الإعاقة بالغربية، وغلق دار لرعاية ذوي الإعاقة بالقاهرة، كما تم فحص عدة بلاغات لانتهاكات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم إجراء عده تدخلات إدارية وقانونية مع ما تم رصده بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

هذا ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مايا مرسي التضامن فريق التدخل السريع الاستغاثات الحالات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

الدعاء

دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب

ترشيحاتنا

جمال سليمان

جمال سليمان يستعد لـ " الخروج من البئر" .. تفاصيل

منة عرفة

منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور من سيارتها.. صور

ماما وبابا

طرح فيلم ماما وبابا في السينما السعودية

بالصور

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد