التضامن تتعامل مع 140 بلاغا خلال أسبوع لكبار وأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع وفرقه بالمحافظات بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن عدد من الحالات للكبار والأطفال بلا مأوى والحالات الإنسانية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الشكاوي الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الإبلاغ المختلفة للوزارة.

وقد بلغ عدد البلاغات التي تعامل معها التدخل السريع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري ما يقرب من 140 بلاغًا في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، والأقصر.

ففي القاهرة تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع عدة بلاغات منها مع مسن "م .م .ا" يبلغ من العمر 72 عاما، كان يعمل موظفا وأحيل للمعاش ويحصل على معاش تأميني وتدهورت حالته الصحية نتيجة مرضه، حيث إنه يعانى من أمراض القلب والسكر وعجز عن الحركة، ونظرا لقلة دخله الشهري عجز عن تلبية احتياجاته من دواء وغذاء وعن دفع إيجار شقته وأصبح بلا مأوى منذ ٢٠ عاما، ويقوم أهالي المنطقة برعايته بغرفة تفتقد مقومات الحياة والمعيشة الآدمية ، فتم التنسيق مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء للتنسيق لاستقبال المواطن بأحد مستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف وتم إقناعه باستقباله في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .



وفى محافظة الجيزة تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالجيزة مع عدة بلاغات منها بلاغ لحماية طفلة من الخطر، وتدعى "م . ا.م"، وتبلغ من العمر ١٦ عاما، ووالدتها متوفية ووالدها سبق سجنه 10 سنوات بتهمة "اتجار مخدرات"، وتركته بعد خروجه من السجن، وأقامت مع عماتها، إلا أنهم كانوا يقومون بالتعامل معها بقسوة، وانتقلت للإقامة مع خالها، إلا أنه كان يتعاطى المخدرات ويقوم أيضا بمعاملتها بقسوة، وهى مريضة سكر، وترغب في الالتحاق بدار رعاية، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتها من الخطر وتوفير كافة أوجه الرعاية لها.

وفى محافظة الغربية تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالغربية مع عدة بلاغات منها بلاغ لسيدة تتخذ من رصيف أحد الشوارع مأوى لها وتدعى "ب .ع.ا "، وتبلغ من العمر ٦٣ عاماً ومطلقة ولديها أبناء يقيمون مع والدهم منذ فترة بمحافظة كفرالشيخ، ولا تعمل وليس لديها أي مصدر دخل، وانتقلت لمحافظة الغربية للإقامة عند أخوها، وساءت معاملته لها هو وأولاده، وعليه تم استقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفى محافظة كفر الشيخ تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع عده بلاغات منها بلاغ لسيدة لديها طفلة تبلغ من العمر ١٧ عاماً من ذوى الإعاقة "التوحد"، وصادر لها بطاقة الخدمات المتكاملة، وتعانى من غرغرينا بالقدم، ووالدها متوفي ووالدتها لا تقدر على رعايتها لعدم وجود مصدر دخل وتعيش على مساعدات الأهالي، وعليه تم التنسيق مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء للتنسيق مع أحد مستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وعليه توجه الفريق رفقة الطفلة ووالدتها إلى مستشفى الحامول المركزي، وتم توقيع الكشف الطبي عليها، وانتهى الفحص إلى ضرورة إجراء عملية عاجلة لبتر قدم الطفلة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإجراء العملية بمستشفي كفر الشيخ العام، وتم توفير وجبات يومية للطفلة من إحدي الجمعيات الأهلية ومبلغ مالي، كما تم توجيه الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطفلة لبحث حالة الطفله وإدراجها ببرنامج الدعم النقدي "كرامة".

وعلى جانب آخر ورد لفريق التدخل السريع المركزي وفرقه المحلية بالمحافظات عدة بلاغات بممارسة مؤسسات رعاية اجتماعية أنشطة غير مرخصة، حيث تم غلق مركزين للتخاطب لذوي الإعاقة بالغربية، وغلق دار لرعاية ذوي الإعاقة بالقاهرة، كما تم فحص عدة بلاغات لانتهاكات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم إجراء عده تدخلات إدارية وقانونية مع ما تم رصده بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

هذا ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.