الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

السكتة الدماغية (المعروفة أيضًا بالحادث الوعائي الدماغي) تحدث عندما لا يحصل المخ على إمداد الدم الذي يحتاجه، مثل انسداد أحد الشرايين أو تمزقها.

يحمل الدم الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة إلى جميع أنحاء الجسم ليؤدي وظائفه على أكمل وجه، إذا لم تحصل خلايا وأنسجة الدماغ على كمية كافية من الدم، فإنها تتلف وتموت، وقد تموت خلايا الدماغ بسرعة كبيرة إذا لم يتوفر لها ما يكفي من الدم، إذ قد يموت ما يصل إلى 1.9 مليون خلية دماغية كل دقيقة.

يعد العلاج المبكر للسكتة الدماغية أمرًا بالغ الأهمية - فكلما طالت مدة بقاء السكتة الدماغية دون علاج، زادت فرصة حدوث تلف في الدماغ مرتبط بالسكتة الدماغية.

اسباب السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية نتيجة تصلب الشرايين ، في هذه العملية، تتراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى لتشكل لويحات في الشرايين ، مما قد يؤدي إلى تضييقها.

يمكن لهذه اللويحات أن تُشكل جلطة دموية تنفصل عن جدار الشريان وتعيق تدفق الدم، إذا حدث هذا الانسداد في الشرايين المؤدية إلى الدماغ، وتوقف جزء منه عن تلقي الدم، فإن النتيجة هي السكتة الدماغية.

تشكل السكتة الدماغية الإقفارية ما يقرب من 90 بالمائة من السكتات الدماغية

طرق الوقايه من السكتة الدماغية

يمكنك إجراء تغييرات إيجابية في نمط حياتك للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والمساعدة في السيطرة على العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب ومتوازنًا ومنخفض الدهون المشبعة ويتضمن مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الصحية .

- مارس التمارين الرياضية بانتظام للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي.

- امتنع عن التدخين لأنه قد يؤدي إلى تلف الشرايين ومضاعفة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

المصدر hri