هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
مرأة ومنوعات

مزاج وصحة أفضل .. تعرف على أهمية النوم لحيوية الجسم

النوم
النوم
هاجر هانئ

‏‎النوم هو عملية بيولوجية معقدة تتكون من عدة مراحل تدور طوال الليل، تشمل هذه المراحل نوم حركة العين السريعة (REM) والنوم غير حركة العين السريعة، حيث يلعب كل منها دورا مهما في استعادة الجسم والدماغ.

النوم غير السريع مهم بشكل خاص للإصلاح البدني والوظيفة المناعية، في حين أن نوم حركة العين السريعة يدعم تعزيز الذاكرة والتعلم والتنظيم العاطفي.

‏‎ولكن عندما يتعطل النوم أو يقطع، تنقطع هذه العمليات، مما يؤدي إلى الحرمان من النوم، والذي يمكن أن يؤثر على كل شيء من المزاج والتركيز إلى صحة القلب والاستجابة المناعية.


الفوائد الصحية للنوم

‏‎بمرور الوقت، يمكن للنوم الجيد باستمرار أن يقوي جهاز المناعة لديك، ويحسن المرونة العاطفية، ويدعم الرفاهية على المدى الطويل.

‏‎يعزز الطاقة واليقظة

‏‎النوم جيدا يجعل من المرجح أن تشعر بالراحة في اليوم التالي ‏‎، مما يسمح لك بالقيام بأنشطتك اليومية بمزيد من الطاقة واليقظة والاهتمام.

‏‎على النقيض من ذلك، يمكن أن تجعلك قلة النوم تشعر بالبطء أو حتى تسبب لك الغفوة خلال النهار دون قصد. يمكن أن يؤدي النعاس أثناء النهار إلى ضعف الأداء في العمل أو في المدرسة، كما أنه يزيد من خطر حوادث السيارات والحوادث الأخرى


 

‏‎مزاج أفضل وصحة عقلية

‏‎يمكن أن يكون النوم الجيد خطوة نحو مزاج أفضل وصحة عقلية. بدون قسط كاف من النوم، من المرجح أن تشعر بالتهيج أو الإحباط أو القلق أو الحزن، وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحصلون على نوم غير كاف هم أكثر عرضة للتعرض للضيق العقلي الذي ينتقص من صحتهم العاطفية والعقلية.

12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم

‏‎يسهل إصلاح العضلات والتعافي

‏‎النوم هو وقت للراحة والاستجمام الأساسيين، أثناء النوم الجيد ليلا، يبني جسمك العضلات، ويصلح تلف الأنسجة، ويجدد الخلايا،  هذا مدفوع جزئيا بالهرمونات، بما في ذلك هرمون النمو البشري (HGH)، الذي يتم إنتاجه بأعلى كمياته أثناء النوم.

‏‎يدعم صحة القلب

‏‎النوم الجيد يعزز صحة القلب. عندما تنام، يتباطأ معدل ضربات قلبك، وينخفض ضغط دمك، يمكن أن يقلل النوم الجيد أيضا من الالتهاب الذي يجهد نظام القلب والأوعية الدموية.

‏‎على الجانب الآخر، قلة النوم هي عامل خطر لمشاكل القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

هل النوم عاريا حرام

‏‎يعزز التحكم في نسبة السكر في الدم

‏‎أظهرت الدراسات أن النوم الجيد يمكن أن يساهم في تحسين التمثيل الغذائي، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، يوفر سكر الدم الطاقة للجسم، ولكن عندما ترتفع نسبة السكر في الدم أكثر من اللازم، ينتج البنكرياس الأنسولين لإبقائه تحت السيطرة، تحدث مشاكل التمثيل الغذائي، مثل مرض السكري من النوع 2، عندما لا يستطيع الأنسولين خفض مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

المصدر: ‏sleepfoundation

