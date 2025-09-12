كثرة الطعنات من القريب والبعيد.. محمد العدل يوجه رسالة مؤثرة للخطيب

وجه المنتج محمد العدل، رسالة للكابتن محمود الخطيب، بعد اتخذ قرارًا بعدم الترشح في انتخابات رئاسة القلعة الحمراء المقبلة.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك: "إلى الكابتن محمود الخطيب رئيسا ورمزا وصديقا هل آن للفارس ان يترجل عن جواده ويغمد سيفه ويستريح؟؟؟ هل تعب الجسد من كثرة الطعنات من القريب والبعيد؟؟".

وتابع: “محمود الخطيب نعلم ما تحملت وما تتحمل.. لكنى اعتقد اننا و النادى ما زلنا فى احتياج اليك.. ونعلم ان للجسد متطلباته ولو سألت كل فرد فينا على حدة سيقول لك استرح.. وابدأ رحلات علاجك التى تأخرت كثيراً بسبب النادى وضغوطه.. وجماهيره وضغوطهم لكن لو سألتنا كجموع الاهلاوية فسنطالبك بالبقاء”.

وأضاف: "لماذا لا تنتقل السلطة بنعومة اكثر من ذلك.. فلتكن رئيسا للدورة القادمة.. واترك المسئولية لنائبك طوال فترات العلاج والراحة كما فعل من قبل القدوة والمثل الراحل صالح سليم.. اطال الله فى عمرك.. وحين يتم العلاج وتأخد كل الوقت الذى يتطلبه الجسد.. ويأمر به الاطباء.. عد الينا..

اتمنى ان تعيد التفكير مرة اخرى .. وتغير هذا القرار".

واختتم: “لك كل الحب والأمنيات الطيبة من جموع الشعب المصرى.. عامة وجماهير الأهلى بشكل خاص شفاك الله وعافاك”.