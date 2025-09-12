قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
رياضة

كثرة الطعنات من القريب والبعيد.. محمد العدل يوجه رسالة مؤثرة للخطيب

محمود الخطيب
محمود الخطيب
سارة عبد الله

وجه المنتج محمد العدل، رسالة للكابتن محمود الخطيب، بعد اتخذ قرارًا بعدم الترشح في انتخابات رئاسة القلعة الحمراء المقبلة.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك: "إلى الكابتن محمود الخطيب رئيسا ورمزا وصديقا هل آن للفارس ان يترجل عن جواده ويغمد سيفه ويستريح؟؟؟ هل  تعب الجسد من كثرة الطعنات من القريب والبعيد؟؟".

وتابع: “محمود الخطيب نعلم ما تحملت وما تتحمل.. لكنى اعتقد اننا و النادى ما زلنا فى احتياج اليك.. ونعلم ان للجسد متطلباته ولو سألت كل فرد فينا على حدة سيقول لك استرح.. وابدأ رحلات علاجك التى تأخرت كثيراً بسبب النادى وضغوطه.. وجماهيره وضغوطهم لكن لو سألتنا كجموع الاهلاوية فسنطالبك بالبقاء”.

وأضاف: "لماذا لا تنتقل السلطة بنعومة اكثر من ذلك.. فلتكن رئيسا للدورة القادمة.. واترك المسئولية لنائبك طوال فترات العلاج والراحة كما فعل من قبل القدوة والمثل الراحل صالح سليم.. اطال الله فى عمرك.. وحين يتم العلاج وتأخد كل الوقت الذى يتطلبه الجسد.. ويأمر به الاطباء.. عد الينا..
اتمنى ان تعيد التفكير مرة اخرى .. وتغير هذا القرار".

واختتم: “لك كل الحب والأمنيات الطيبة من جموع الشعب المصرى.. عامة وجماهير الأهلى بشكل خاص شفاك الله وعافاك”.

محمود الخطيب محمد العدل الأهلي

