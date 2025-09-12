ياسمين الخطيب: أنا لقطة.. وتريند المنديل الأتفه على الإطلاق

خرجت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب عن صمتها، لترد لأول مرة على ما عُرف إعلاميًا بـ «تريند المنديل» الذي أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الماضية.

وقالت الخطيب عبر تصريحات مساء الياسمين :«كنت مترددة أتكلم في الموضوع، لأنه أتفه تريند على الإطلاق. صحيت على مئات الرسائل بتسألني عن المنديل، وكنت فاكرة في الأول إنه مقلب. هل معقول مجرد إني غطيت فتحة الفستان بمنديل يتحول لقصة تشغل الناس كلها؟»

وأضافت: «في ناس قالت إني طالعة أخد لقطة.. لقطة إيه؟! أنا أصلاً لقطة. الحقيقة إن الفستان كان بفتحة كبيرة جدًا وأنا ما جربتوش قبل الحفل، ولقيت نفسي مضطرة أتصرف بسرعة».

وأشارت إلى أن سوء التنظيم في حفل مسابقة ملكة جمال مصر كان السبب الرئيسي في الموقف، موضحة: «المصورين كانوا في كل الاتجاهات أمامي ومن خلفي، وده سبب لي حرج شديد، واضطريت أغطي نفسي بالمنديل».

واختتمت: «الموضوع ما كانش أكتر من موقف عابر، لكن تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه».

يذكر أن ياسمين الخطيب تصدرت مؤشرات البحث على «جوجل» بعد حضورها حفل تتويج ملكة جمال مصر، بفستان وردي مكشوف الكتفين والصدر، استعانت خلاله بمنديل لتغطية فتحة التصميم، ما أثار موجة واسعة من الجدل والتعليقات على السوشيال ميديا.