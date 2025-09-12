قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية

خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

أجري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة ، زيارة محافظة الإسماعيلية لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكان فى استقباله،  المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، في اطار جولاته الميدانية بالمحافظات.

حيث تفقد الدكتور سويلم تطهيرات ترعة الإسماعيلية و حجز الصالحية بالكيلو ٧٧.٠٠ على ترعة الإسماعيلية بزمام مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية لتفقد أعمال حماية الجسور الجاري تنفيذها على الترعة فى المسافة من كيلو ٧٥ وحتى كيلو ١٠٣ .

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية ونهوها قبل حلول شهر إبريل ٢٠٢٦ استعدادا للموسم الصيفي القادم، كما وجه بزيادة التحفيز المقدم للعاملين المجتهدين .

كما تفقد وزير الري موقع تركيب كاميرات قياس التصرفات علي ترعة الإسماعيلية خلف حجز الصالحية، حيث أكد أن استخدام الكاميرات المتطورة لقياس التصرفات المائية في الترع هو أحد الخطوات الهامه لتحويل إدارة المياه في مصر من المناسيب الي التصرفات وهو ما كان حلما علي مدار عشرات السنوات .

وقد وجه، بمواصلة أعمال قياس التصرفات ومعايرة التصرفات المقاسة بمقارنتها بالتصرفات الفعلية على الطبيعة، حتى يتسنى تقييم التجربة والنظر فى التوسع بها مستقبلا، و ربط هذه التجربة حال نجاحها بمنظومة التليمتري القائمة حاليا، مع تطوير منظومة التليمتري لرصد ومتابعة التصرفات والمناسيب ونوعية المياه .

كما وجه الدكتور سويلم بأن يتم البدء فى الإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات تكريك ترعة السويس بدءا من الكيلو ٥٠ حتى النهاية لضمان إمرار التصرفات المائية الكافية خلال الموسم الصيفي المقبل .

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

