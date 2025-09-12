قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يتصدر ترشيحات جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA
نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم
محمد أبو العينين: لا بديل عن حل الدولتين.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: مصر دعمت حكومة هنية وحاولت أن يكون لها فكر مختلف عن التنظيم

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن الواقع يقول إن مصر عملت على دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة إسماعيل هنية، ومحاولة توسيع هذه الحكومة، ومحاولة أن يكون لها فكر مختلف عن التنظيم.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "الممارسة على الأرض كانت مختلفة وكانت حمساوية، ومن الناحية الأخرى كان بعض العناصر الموجودة من فتح غير متقبله وجود حماس وعرقلوهم".

وتابع: "العرقلة ليست جديدة وهي فترة توترات ما بعد أوسلو، وامتد من قبل الحكومة إلى بعدها، وكان هناك نوعا من الصراع بين الحكومة الجديدة التي تمارس عملها بفكر حمساوي تنظيمي وبين بعض العناصر التي لم تكن تقبل هذا الأمر".

وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية هنية قطاع غزة

