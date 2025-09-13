مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

قال اللواء سمير فرج الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن العالم بأسره أدان القصف الإسرائيلي على الدوحة ، وكان آخر المواقف بالأمس في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث أجمع الجميع على رفض ما جرى باعتباره اعتداءا سافرا على سيادة دولة مستقلة، حيث أنه لم تلقَ هذه الخطوة أي قبول، بل قوبلت برفض واضح وصريح.

و أوضح الخبير والمفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه على صعيد التطورات القادمة، فنحن بانتظار القمة العربية الإسلامية المزمع انعقادها الأسبوع المقبل في قطر، لنتعرف على ما ستتخذه الأمة العربية والإسلامية من خطوات تجاه ما حدث.

