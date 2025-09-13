قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
قمة نارية في برج العرب.. الزمالك يواجه المصري لحسم صدارة الدوري الممتاز
رياضة

تشيلسي ضيفا ثقيلا على برينتفورد لمواصلة مطاردة الصدارة في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي
القسم الرياضي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على برينتفورد، مساء اليوم السبت، في مواجهة تقام على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 13 سبتمبر، وذلك عقب فترة التوقف الدولي التي شهدت صراعات مثيرة في تصفيات كأس العالم بمختلف القارات.

ويدخل "البلوز" اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، بعدما استعاد الفريق بريقه العالمي في الأشهر الأخيرة، حيث نجح في التتويج ببطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة إثر فوزه الكبير على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، إلى جانب لقب دوري المؤتمر الأوروبي الذي حققه في مايو الماضي، ليعتلي صدارة الأندية الإنجليزية الأكثر تتويجًا في القرن الحادي والعشرين برصيد 21 بطولة، متفوقًا على عمالقة البريميرليج مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول.

على صعيد الدوري، استهل تشيلسي مشواره بتعادل سلبي أمام كريستال بالاس، قبل أن يقدم عرضًا هجوميًا قويًا أمام وست هام يونايتد اكتسحه بنتيجة 5-1، ثم واصل نتائجه الإيجابية بفوز ثمين على فولهام بثنائية نظيفة على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، خلف ليفربول المتصدر بـ9 نقاط، بينما يسعى برينتفورد صاحب المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للابتعاد عن المراكز المتأخرة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي برينتفورد البريميرليج

