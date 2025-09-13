تشيلسي ضيفا ثقيلا على برينتفورد لمواصلة مطاردة الصدارة في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على برينتفورد، مساء اليوم السبت، في مواجهة تقام على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 13 سبتمبر، وذلك عقب فترة التوقف الدولي التي شهدت صراعات مثيرة في تصفيات كأس العالم بمختلف القارات.

ويدخل "البلوز" اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، بعدما استعاد الفريق بريقه العالمي في الأشهر الأخيرة، حيث نجح في التتويج ببطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة إثر فوزه الكبير على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، إلى جانب لقب دوري المؤتمر الأوروبي الذي حققه في مايو الماضي، ليعتلي صدارة الأندية الإنجليزية الأكثر تتويجًا في القرن الحادي والعشرين برصيد 21 بطولة، متفوقًا على عمالقة البريميرليج مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول.

على صعيد الدوري، استهل تشيلسي مشواره بتعادل سلبي أمام كريستال بالاس، قبل أن يقدم عرضًا هجوميًا قويًا أمام وست هام يونايتد اكتسحه بنتيجة 5-1، ثم واصل نتائجه الإيجابية بفوز ثمين على فولهام بثنائية نظيفة على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، خلف ليفربول المتصدر بـ9 نقاط، بينما يسعى برينتفورد صاحب المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للابتعاد عن المراكز المتأخرة.