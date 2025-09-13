بعد فوز آرسنال على نوتنجهام فورست..جيوكيريس:أشعر بالثبات أكثر مع الفريق

أبدى المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس سعادته بالأداء والنتيجة التي حققها فريقه آرسنال، عقب الفوز الكبير على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف اللقاء كل من مارتن زوبيميندي في الدقيقتين 32 و79، بينما أضاف جيوكيريس الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 46، ليمنح فريقه دفعة قوية نحو المنافسة في البريميرليج.

وعقب المباراة، قال جيوكيريس في تصريحات لقناة "TNT Sports": "عدنا من جديد بعد مباراة ليفربول، وأردنا تقديم مستوى أفضل، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك. كان يومًا رائعًا بكل المقاييس".

وعن شعوره بالتسجيل في ملعب الإمارات، أوضح: "الأمر مميز للغاية. أشعر بالثبات أكثر مع الفريق، والانتصار يضاعف من سعادتي. المجموعة هنا رائعة وساعدوني على التأقلم بسرعة، رغم أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت".

كما أشاد بزميليه إيزي ومادويكي قائلا: "اللعب بجوارهما ممتع جدًا، لقد قدما مباراة ممتازة اليوم وكانا في قمة مستواهما".

واختتم حديثه بالإشادة بمستوى زوبيميندي قائلا: "هدفه الأول كان رائعًا، لم أشاهده يسجل مثله في التدريبات من قبل. حتى ضربة الرأس التي سجل منها كانت مفاجأة، لكن من الرائع أن يحرز هدفين ويقودنا للفوز".