رياضة

حرس الحدود يفوز على الجونة 2-1 بالدوري

إسلام مقلد

حقق فريق حرس الحدود الفوز على الجونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

وافتتح حرس الحدود التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق محمد حمدي زكي برأسية بعد تحويله ركنية، وتعادل محمود النحاس للجونة برأسية رائعة في في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وسجل محمد النجيلي الهدف الثاني لحرس الحدود في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية أرضية.

وبتلك النتيجة رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الجونة عند النقطة 6 ليستمر في المركز الـ14.

أعلن أحمد مصطفى "بيبو"، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

تشكيل الجونة أمام حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا، علي أدهم، ألفا توري، عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: علي الزاهدي، محمد النحاس، صمويل أوجو.

أما تشكيل حرس الحدود فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمود البدري، إسلام أبو سليمة، محمد الدغيمي، إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، أحمد الشيخ، عمر سافيولا، إيزي إيميكا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، محمد النجيلي.

حرس الحدود الجونة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري

