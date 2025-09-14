قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إبراهيم عبدالجواد تعليقًا على مباراة الزمالك والمصري: «أحلى ماتش في الدوري لغاية دلوقتي»

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على فوز الزمالك أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وكتب عبر حسابه على فيسبوك:

"أحلى ماتش في الدوري لغاية دلوقتي.
أحلى ماتش للزمالك في الدوري.
بيزيرا كواليتي مختلف وأفضل الصفقات حتى الآن.
محمد إسماعيل خامة مبشرة جدًا.
عمرو ناصر مع الاستمرارية والماتشات هيبقى لاعب مفيد للزمالك.
عدي الدباغ لم يثبت نفسه حتى الآن.
المصري خسر بسبب مدربه.
دغموم وصلاح محسن كانوا الأخطر في المصري.
لعيبة المصري كانوا مشدودين قوي.
عبد الله السعيد الكتالوج بتاع لعيب الكرة."

كما علّق الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على الفوز الكبير الذي حققه الفريق الأبيض على حساب المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نشر الغندور تعليقًا عقب المباراة قال فيه: "ده آخر الصورة والله مش راضية تنزل أكتر من كده.. ابحث عن فريقك في جدول الترتيب التالي ولو عندك تكملة ابعتها في الكومنتات."

ويبدو أن الغندور أراد من خلال منشوره أن يترك مساحة للجماهير للتفاعل مع نتيجة المباراة، والتأكيد على تفوق الزمالك في جدول الترتيب بعد هذا الفوز المهم.

فوز مستحق للأبيض

وقدم الزمالك مباراة قوية أمام المصري، تمكن خلالها من فرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أعادت الثقة للجماهير واللاعبين.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق:

عمر جابر الذي افتتح التسجيل.

عدي الدباغ الذي عزز التقدم بالهدف الثاني.

عبد الله السعيد الذي اختتم الثلاثية بهدف رائع أكد به تفوق الأبيض.

أهمية الانتصار في مشوار الدوري

يمثل هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للزمالك في مشوار الدوري الممتاز، حيث جاء أمام فريق قوي بحجم المصري وفي جولة مهمة من عمر البطولة. كما أن الانتصار بثلاثية نظيفة يعكس الروح القتالية والتنظيم الفني الذي ظهر به الفريق.

الزمالك الاهلي خالد طلعت

