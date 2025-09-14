قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية

بوستر حفل عايدة الأيوبي
بوستر حفل عايدة الأيوبي
أحمد إبراهيم

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة عايدة الأيوبي -المرتقب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 5 أكتوبر- تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي، بين فئتين، هما: (750 جنية للدرجة العادية، 800 جنيه). 

يقام حفل عايدة الأيوبي، في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي. 

أحدث أغاني عايدة الأيوبي

وكان أحدث أغاني الفنانة عايدة الأيوبي، هي أغنية بحلم، التي طرحتها في شهر يونيو الماضي. 

بحلم من كلمات وألحان عايدة الأيوبي، وتوزيع موسيقي لشادي مؤنس، وهندسة صوتية وميكس وماستر لرفيق عدلي، جيتار إبرام ممدوح، أكورديون رامي صلاح، وتريات هشام مصطفى،قانون شادي الجندي، طبلة و رق هاني بدير، جرافيك رجائي سامح.

وطرحت اليوم عايدة الأيوبي بـ"حلم"، وتدور قصتها حول منادة الحبيب بعد الفراق ومن كلماتها: بحلم بحلم ياحبيبي .. أنا بحلم.. بحلم حلم باقيلي .. أنا بحلم

بحلم بوجودك جنبي وانت مش جنبي أنا.. بحلم بفؤادك يشكي والآه في قلبي أنا.. كنت غلطانة .. صدقت في يوم.

إنك ياحبيبي .. حبيبي أنا!… اللوم عليا .. عشت أوهام وافتكرت ان أنا ..الغالية!.. بحلم ياحبيبي .. أنا بحلم.

عايدة الأيوبي تكشف كواليس اغنية على بالي

ظهرت المطربة عايدة الأيوبي ضيفة  في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وذلك مساء اليوم الأحد على قناة dmc، حيث أعادت للجمهور ذكريات صوتها الدافئ وغنت من جديد باقة من أجمل أغانيها، وعلى رأسها الأغنية الأشهر "على بالي"، التي تحمل في كلماتها وجدانًا عاطفيًا خاصًا وتفاصيل شخصية مؤثرة.

كشفت عايدة الأيوبي، خلال اللقاء، أن أغنية "على بالي" لم تكن مجرد تجربة فنية، بل كانت نتاج لحظة إنسانية صادقة عاشت تفاصيلها كاملة، حيث كتبت كلمات الأغنية عندما كانت طالبة في *الفرقة الثانية بالجامعة، وذلك بعد عودتها من ألمانيا إلى مصر .

وأوضحت أنها عاشت حالة وجدانية عميقة بعد هجرة شقيقها وابتعاده عنها، وهو ما خلق لديها إحساسًا بالوحدة والاشتياق، فجاءت كلمات الأغنية كنوع من التعبير الصادق عن هذا الألم. 

وأضافت: "كتبتها وأنا متأثرة بفراق أخي، وشعرت وقتها بفراغ كبير، فكانت الأغنية بمثابة رسالة غير مكتوبة له. 

