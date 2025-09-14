قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في الوريد.. مفاجأة مجد القاسم للجمهور خلال أيام

مجد القاسم
مجد القاسم
أحمد إبراهيم

انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنيته الجديدة "في الوريد"، من كلمات عبدالله قمر، وألحان حسن دنيا، وتوزيع موسيقي طه الحكيم.

ومن المقرر أن يطرح القاسم أغنية "في الوريد" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، على أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب لعرضها قريبًا أمام الجمهور.

يأتي ذلك بعد طرحه مؤخرًا لأغنيته الشامية "يا ويلي ما أجملو"، التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين محبيه وأكدت على استمرار حضوره الفني المتجدد.

أعمال مجد القاسم

وقبل عدة أشهر، طرح مجد القاسم ألبوما جديدا يحمل عنوان "بشواتي"، إنتاج ريتشارد الحاج، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغانٍ.

من جانبه، قال مجد القاسم في تصريحات صحفية: "أولى أغاني الألبوم سيتم طرحها خلال ساعات وهي أغنية بشواتي، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، وستكون بطريقة Lyric Videos، بأفكار متطورة ومختلفة، لكن لم يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب".

وعن حقيقة طرح الألبوم كاملا في نفس التوقيت، أكد مجد: "أولى أغاني الألبوم بشواتي سيتم طرحها أول أيام عيد الأضحى، ومع كل أسبوع جديد سيتم طرح أغنيتين من الألبوم وأتمنى أن تلقى إعجاب الناس واستحسانهم".

وأضاف: "أفكاري تلاقت مع المنتج ريتشارد الحاج، لأنه مهتم جدًا بالغناء الأصيل بعيدًا عن أشكال التلوث السمعي، صاحب مدرسة مهمة، نسعى معًا لتقديم فن محترم لأننا نعتبر الفن اخلاق ورسالة يجب أن تصل للناس بكل احترام".

وأوضح: "الجديد في ألبوم بشواتي أنه تجربة مختلفة، لمواضيع جديدة عليا بشكل شخصي، على مستوى الكلمات والأفكار".

وتابع مجد القاسم: "شقيقي ومدير أعمالي فضل القاسم هو صاحب فكرة العودة لتقديم الألبوم، في هذا التوقيت، ورأيي أن الألبوم دائًما أقيم وأفضل وأكثر متعة لدى المستمع مقارنة بالأغنية السينجل، كونه يحقق التنوع الموسيقي ما بين الدراما والرومانسي والموال، وبالتأكيد المستمع يجذبه هذا التنوع، وفي النهاية كل شخص وله ذوقه وحبه لشكل غنائي معين، الفنان نفسه يستمتع بتجديد وتنوع الغناء، وهو ما كان سائدًا في التسعينات وماقبلها، لكن بسبب ضعف الإنتاج وغياب جهات الإنتاج دفع المطرب لتقديم أغاني سينجل".

وتابع مجد القاسم: “اعتدت على طرح أعمالي في إجازات الأعياد، وقد أقدم على ذلك فترة التسعينيات والألفينيات، دائمًا يكون لدي تفاؤل بطرح أعمالي في الأعياد”.

