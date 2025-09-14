أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وإنبي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالا مثير بشأن مباراة الأهلي وإنبي ببطولة الدوري.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"ما هي توقعاتك لمباراة الأهلي وإنبي اليوم في بطولة الدوري ؟".

وتقام اليوم الأحد الموافق 14 - 9- 2025 عديد المباريات المهمة فى دوريات أوروبا إلي جانب الدوري المصري الممتاز.

كما يظهر فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز بثوبه الجديد على ملعبه بـ استاد الدفاع الجوي في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال ويستضيف نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويسعي فريق بيراميدز فى الظهور العالمي الأول للفريق السماوي في إقصاء فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي عن بطولة كأس الإنتركونتيننتال وتحقيق الفوز على منافسه مساء اليوم الأحد.

ظهور محمد صلاح

يحل فريق الكرة الأول بـ نادي ليفربول ضيفًا ثقيلاً على بيرنلي بملعب "تيرف مور"، اليوم الأحد، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

الأهلي محليا

يستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق إنبي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره البترولي فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ظهور عالمي

يستهل فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز مشاركته التاريخية في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، عندما يلتقي اليوم الأحد مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الدور الأول من البطولة العالمية .

ويستضيف فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

ويلاقي الفائز من مواجهة فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز وأوكلاند سيتي فريق أهلي جدة السعودي بطل آسيا، يوم 23 سبتمبر الجاري في جدة، على لقب بطولة كأس إفريقيا–آسيا–المحيط الهادي.

بيراميدز يدخل البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين النهائيتين، ليحصد أول ألقابه القارية ويحجز مكانه في كأس إنتركونتيننتال، بالإضافة إلى ضمان المشاركة في كأس العالم للأندية 2029.