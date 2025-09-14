وزيرة التخطيط: الزراعة تدعم المرأة الريفية وصغار المزارعين وتعمل على تحسين معيشتهم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الزراعة تدعم المرأة الريفية وصغار المزارعين وتعمل على تحسين معيشتهم ، حيث يعمل بالقطاع الزراعي 19% من إجمالي عدد المشغلين فى مصر، غير أن 50% من العاملين بالمناطق الريفية تعمل بالقطاع الزراعي.

وأضافت "المشاط" خلال كلمة مسجلة بمعرض صحاري فى دورته ال 37، أن القطاع الزراعي يسهم بصورة فاعلة في تعزيز علاقاته التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مما يشكل محركا أساسيا لنمو هذه القطاعات.

وقالت المشاط إن محور الغذاء ركيزة أساسية بالقطاع الزراعي لإعداد خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة خلال السنوات القادمة.

وأضافت أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية في الخطة تتمثل في مواصلة التوسع في برامج الاستصلاح الزراعي.