بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج

قاد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فريقه لفوزٍ قاتل على مضيفه بيرنلي، بنتيجة 1-0، مساء الأحد، على ملعب تيرف مور، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للبريميرليج.

وسجل صلاح هدف الفوز بالمباراة من علامة الجزاء، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليقود الريدز لتحقيق العلامة الكاملة من 4 مباريات.

ووفقًا لشبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فإن صلاح ومنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، ساهم بشكل مباشر في 273 هدفًا خلال 292 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة).

وأضافت الشبكة، أن صلاح تفوق بفارق لا يقل عن 100 مساهمة تهديفية عن أي لاعب آخر في الدوري خلال نفس الفترة.

وبلغ صلاح هدفه رقم 188 في الدوري الإنجليزي، لينفرد بالمركز الرابع ضمن قائمة الهدافين التاريخيين، متخطيًا آندي كول.

ولا يتفوق على صلاح، سوى ألان شيرار (260 هدف)، هاري كين (213 هدف) وواين روني (208 هدف).