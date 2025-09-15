كفر الشيخ.. حملة للنظافة ورفع المخلفات والإنارة بشوارع بيلا

أطلقت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملة كبرى لرفع كفاءة منظومتي النظافة والإنارة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة والقرى التابعة لها.

وقادت الدكتورة آمال بركات، رئيسة المركز، فعاليات الحملة بنفسها، وانتشرت معدات وسيارات مجلس المدينة بكامل طاقتها في شوارع وميادين بيلا، بمشاركة فرق النظافة التي عملت على مدار اليوم لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة، وتفريغ الحاويات، ونقلها إلى المقلب العمومي خارج الكتلة السكنية، إلى جانب صيانة أعمدة وكشافات الإنارة لتحسين الرؤية الليلية وتعزيز الأمن المجتمعي.

وشملت الحملة قرى المركز ونُفذت أعمال النظافة الدورية وتسوية وتمهيد للطرق الترابية، إلى جانب المرور المفاجئ على المخابز للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية وجودة الخبز، وصيانة الإنارة العاكة، في إطار خطة رفع كفاءة منظومة النظافة والطرق والإنارة بمركز بيلا.

وأكدت «بركات»، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة والخدمات العامة، وتحسين الصورة البصرية لمركز ومدينة بيلا، بما يعكس الوجه الحضاري الذي يليق بأهالي المدينة وقري المركز.