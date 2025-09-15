قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في جميع المستويات الوظيفية بالسكة الحديد
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
محافظات

كفر الشيخ.. حملة للنظافة ورفع المخلفات والإنارة بشوارع بيلا

محمود زيدان

أطلقت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملة كبرى لرفع كفاءة منظومتي النظافة والإنارة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة والقرى التابعة لها.

وقادت الدكتورة آمال بركات، رئيسة المركز، فعاليات الحملة بنفسها، وانتشرت معدات وسيارات مجلس المدينة بكامل طاقتها في شوارع وميادين بيلا، بمشاركة فرق النظافة التي عملت على مدار اليوم لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة، وتفريغ الحاويات، ونقلها إلى المقلب العمومي خارج الكتلة السكنية، إلى جانب صيانة أعمدة وكشافات الإنارة لتحسين الرؤية الليلية وتعزيز الأمن المجتمعي.

وشملت الحملة قرى المركز ونُفذت أعمال النظافة الدورية وتسوية وتمهيد للطرق الترابية، إلى جانب المرور المفاجئ على المخابز للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية وجودة الخبز، وصيانة الإنارة العاكة، في إطار خطة رفع كفاءة منظومة النظافة والطرق والإنارة بمركز بيلا.

وأكدت «بركات»، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة والخدمات العامة، وتحسين الصورة البصرية لمركز ومدينة بيلا، بما يعكس الوجه الحضاري الذي يليق بأهالي المدينة وقري المركز.

