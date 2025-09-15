جناح سيدات أعمال « تجارية الإسماعيلية» يجذب المواطنين بمعرض أهلا مدارس 2025

صرحت امال محمود رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة التجارية بالإسماعيلية ، أن المشاركة بجناح خاص برائدات الأعمال بالمجلس في معرض اهلا مدارس 2025 والذي تم افتتاحه قبل فترة قصيرة ويستمر لمدة شهر بقاعة كليوباترا يجذب الأسر الاسمعلاوية بتخفيضات وعروض علي مدار الساعة.

أشارت رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات اعمال الإسماعيلية أن المشاركة جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وبحسب توجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار «استراتيجية تمكين المرأة 2030» هي وثيقة العمل للأعوام القادمة.

ووجهت امال محمود ، الشكر للسيد اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية ، مؤكدة أنه خير داعم لرائدات الأعمال بالمحافظة.



أضافت امال محمود، أن جناح سيدات الأعمال هو مبادرة مشتركة بين الغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال لدعم سيدات الأعمال والمبادرات الاقتصادية في مصر، ويتم تنظيمه ضمن معارض "أهلاً مدارس" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للأسر، و يشمل الجناح عارضات وسيدات أعمال يعرضن منتجاتهن ويساهمن في تنشيط الاقتصاد المحلي.



اختتمت امال محمود ، مؤكدة علي أهمية المشاركة الفعالة لرائدات الاعمال في الإسماعيلية ، بهدف توفير منصة لسيدات الأعمال لعرض منتجاتهن وتبادل الخبرات، كذلك تخفيف العبء على المواطنين بتقديم مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة لدعم الأسر في بداية العام الدراسي، وايضا تنشيط الاقتصاد المحلي بتعزيز المبادرات الاقتصادية المحلية والمساهمة في تقديم حلول مبتكرة للأسر.