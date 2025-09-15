قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
محافظات

جناح سيدات أعمال « تجارية الإسماعيلية» يجذب المواطنين بمعرض أهلا مدارس 2025

جناح سيدات الاعمال في معرض اهلا مدارس بالإسماعيلية
جناح سيدات الاعمال في معرض اهلا مدارس بالإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

صرحت  امال محمود رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة التجارية بالإسماعيلية ، أن  المشاركة بجناح خاص برائدات الأعمال بالمجلس في معرض اهلا مدارس 2025 والذي تم افتتاحه قبل فترة قصيرة  ويستمر  لمدة شهر بقاعة كليوباترا يجذب الأسر الاسمعلاوية بتخفيضات وعروض علي مدار الساعة.

أشارت رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات اعمال الإسماعيلية  أن المشاركة جاءت  ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وبحسب توجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار «استراتيجية تمكين المرأة 2030» هي وثيقة العمل للأعوام القادمة.

ووجهت امال محمود ، الشكر للسيد اكرم الشافعي  رئيس تجارية الإسماعيلية ، مؤكدة أنه خير داعم لرائدات الأعمال بالمحافظة.


أضافت امال محمود، أن جناح سيدات الأعمال هو مبادرة مشتركة بين الغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال لدعم سيدات الأعمال والمبادرات الاقتصادية في مصر، ويتم تنظيمه ضمن معارض "أهلاً مدارس" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للأسر، و يشمل الجناح عارضات وسيدات أعمال يعرضن منتجاتهن ويساهمن في تنشيط الاقتصاد المحلي.


اختتمت  امال محمود ، مؤكدة علي  أهمية المشاركة الفعالة لرائدات  الاعمال في الإسماعيلية ، بهدف توفير منصة لسيدات الأعمال لعرض منتجاتهن وتبادل الخبرات، كذلك تخفيف العبء على المواطنين بتقديم مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة لدعم الأسر في بداية العام الدراسي، وايضا تنشيط الاقتصاد المحلي بتعزيز المبادرات الاقتصادية المحلية والمساهمة في تقديم حلول مبتكرة للأسر.

الإسماعيلية

