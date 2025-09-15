بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

تعد فرقعة الاصابع من أكثر العادات شيوعا في العالم ويدمنها البعض ولكن ما تأثيرها على الصحة؟

ووفقا لما ذكره موقع ميديسن نت يُصاب بعض الناس بحب ممارسة عادة فرقعة الاصابع في اليدين وهى غير صحية.

تأثير فرقعة الأصابع

ينتج هذا الصوت الذي يحدث عند فرقعة الاصابع عن انكسار الأربطة على العظام أو انفجار فقاعات السوائل حول المفاصل.

تشير نتائج إحدى الدراسات إلى أن فرقعة مفاصلك قد تُسبب تورم اليدين وتجعلك أكثر عرضة لمشاكل المفاصل وتلفها عند تقدم العمر كما أنها تُضعف قبضة يديك وتجعلك التقوى على الإمساك بالاشياء أو حملها ولا تستطيع الدفاع عن نفسك حال التعرض للضرب.

من الخرافات الشائعة أن فرقعة مفاصلك تُسبب التهاب المفاصل، لكنها مع ذلك عادة سيئة يجب التوقف عنها.

كيفية التخلص من فرقعة الاصابع

طريقة للتخلص من هذه العادة السيئة هي استبدالها بعادة أخرى أكثر صحة وبدلًا من فرقعة المفاصل، اضغط على كرة تخفيف التوتر لديك ولتقوية عضلات اليدين وزيادة قوة القبضة وتأخير الشيخوخة وتلف المفاصل.