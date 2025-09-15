قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية الزراعة تنظم ندوة إرشادية حول فوائد ثمرة الدراجون

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

 نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية  برئاسة الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، ندوة إرشادية تناولت الفوائد الغذائية لثمرة الدراجون (فاكهة التنين)، بالمركز الإرشادي بالمحسمة القديمة، بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تعزيز الوعي الزراعي بين المزارعين.

تناولت الندوة التي شهدت مشاركة واسعة من المزارعين، معلومات ثرية حول القيمة الغذائية والصحية لثمرة الدراجون، إحدى الفواكه الاستوائية المميزة بمظهرها الجذاب وألوانها المتنوعة، والتي تشهد انتشارًا متزايدًا عالميًا.

وأوضح المحاضرون أن الثمرة غنية بالفيتامينات والمعادن، وتحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تعزز المناعة، وتحسن امتصاص الحديد، وتدعم صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى دورها في تنظيم مستويات السكر في الدم والوقاية من العديد من الأمراض.

وقد ساهم الحضور في إثراء الندوة بمعلوماتهم الفنية وخبراتهم العملية للمزارعين، حيث حضر الندوة المهندس علي داود مسئول المركز السابق، والمهندس محمد خليفة أخصائي المحاصيل ، و المهندس هاني نور  مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين، و المهندس محمد حسانين مسئول المركز الإرشادي بالمحسمة القديمة.

جدير بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية شهدت مؤخرًا نجاح أولى تجارب زراعة فاكهة الدراجون فروت داخل مزرعة متخصصة بمنطقة الروضة بالقنطرة غرب، على مساحة ٥ أفدنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في المحاصيل غير التقليدية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
وقد أثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا، حيث تميز المحصول بقدرته على تحمل درجات الملوحة والجفاف، وملائمته للظروف المناخية، بما يعزز فرص التوسع في زراعته مستقبلًا كأحد المحاصيل الواعدة التي يمكن أن تضيف بعدًا جديدًا للهوية الزراعية للإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

ميدو: حسام غالي قال الحقيقة .. وأتفق مع عدم ترشح الخطيب

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

ترشيحاتنا

رجولتك فى خطر ..6 أعراض لأرتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية

رجولتك فى خطر .. 6 أعراض لارتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية

بذور الشيا والكتان والشمر

ما هو أفضل وقت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر.. طبيب يجيب

تنظيف الأسنان

8 أسباب تدفعك إلى عدم إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً

بالصور

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية
المحنشة المغربية
المحنشة المغربية

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس
النقرس
النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد