مديرية الزراعة تنظم ندوة إرشادية حول فوائد ثمرة الدراجون

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، ندوة إرشادية تناولت الفوائد الغذائية لثمرة الدراجون (فاكهة التنين)، بالمركز الإرشادي بالمحسمة القديمة، بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تعزيز الوعي الزراعي بين المزارعين.

تناولت الندوة التي شهدت مشاركة واسعة من المزارعين، معلومات ثرية حول القيمة الغذائية والصحية لثمرة الدراجون، إحدى الفواكه الاستوائية المميزة بمظهرها الجذاب وألوانها المتنوعة، والتي تشهد انتشارًا متزايدًا عالميًا.

وأوضح المحاضرون أن الثمرة غنية بالفيتامينات والمعادن، وتحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تعزز المناعة، وتحسن امتصاص الحديد، وتدعم صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى دورها في تنظيم مستويات السكر في الدم والوقاية من العديد من الأمراض.

وقد ساهم الحضور في إثراء الندوة بمعلوماتهم الفنية وخبراتهم العملية للمزارعين، حيث حضر الندوة المهندس علي داود مسئول المركز السابق، والمهندس محمد خليفة أخصائي المحاصيل ، و المهندس هاني نور مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين، و المهندس محمد حسانين مسئول المركز الإرشادي بالمحسمة القديمة.

جدير بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية شهدت مؤخرًا نجاح أولى تجارب زراعة فاكهة الدراجون فروت داخل مزرعة متخصصة بمنطقة الروضة بالقنطرة غرب، على مساحة ٥ أفدنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في المحاصيل غير التقليدية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وقد أثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا، حيث تميز المحصول بقدرته على تحمل درجات الملوحة والجفاف، وملائمته للظروف المناخية، بما يعزز فرص التوسع في زراعته مستقبلًا كأحد المحاصيل الواعدة التي يمكن أن تضيف بعدًا جديدًا للهوية الزراعية للإسماعيلية.