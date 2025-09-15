تحرر 75 محضرا للمخالفين خلال حملات التموين بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي أجريت بالامس الأحد الموافق ١٤ سبتمبر الجاري.

و عليه قد أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٧٥ محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير ٦ محاضر لمخالفات داخل المخابز، شملت: نقص وزن الرغيف ، عدم إكتمال مواصفات ، عدم نظافة أدوات العجين عدم ،عدم وجود سجل زيارات ، فضلاً عن محضر ميزان معطل .

وفي السياق ذاته،أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير ٦٧ محضرا ، جاءت علي النحو التالي : عدم الإعلان عن أسعار ،عدم وجود شهادات صحية، تشغيل عمالة بدون شهادات صحية ، إدارة منشأة بدون ترخيص بالإضافة إلى عدم إعلان نقاط خبز بدال تمويني ، عدم وجود سجل تجاري ، عدم وجو تصريح أكازيون هذا إلي جانب محضرين إدارة عرض لحوم مكشوفة.

في نفس الصدد تم تحرير محضرين في مجال المواد البترولية تضمنوا عدم إعلان أسعار أسطوانات .