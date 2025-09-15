أتليتكو مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يفتتح أتلتيكو مدريد الإسباني مشواره في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بمواجهة قوية أمام ليفربول الإنجليزي، مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

شكوك حول جاهزية ثنائي أتلتيكو قبل مواجهة ليفربول

بحسب ما أوردته شبكة "بي إن سبورتس"، لا تزال مشاركة الثنائي جوليان ألفاريز وديفيد هانكو محل شك. وسيخضع اللاعبان لتقييم طبي لتحديد موقفهما النهائي من المباراة، بعد أن خرج ألفاريز بين شوطي لقاء فياريال بسبب انزعاج عضلي، فيما تعرض هانكو لالتواء في الكاحل بالدقيقة 82 من المباراة نفسها.

في المقابل، تلقى المدرب دييجو سيميوني أنباءً إيجابية بعودة روبن لو نورماند ونيكو جونزاليس، حيث شاركا بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الأخيرة، ليكونا متاحين أمام ليفربول.

أتلتيكو مدريد ما زال يعاني من غيابات عديدة، أبرزها:

● أليكس باينا الذي يواصل التعافي من جراحة الزائدة الدودية.

● تياجو ألمادا الغائب بسبب إصابة عضلية تعرض لها الأسبوع الماضي.

● خوسيه ماريا خيمينيز المستبعد منذ إصابته في 20 يونيو خلال كأس العالم للأندية أمام سياتل ساوندرز.

غياب ألفاريز وهانكو عن التدريبات الجماعية يوم الاثنين زاد من قلق الجهاز الفني، في حين أبدت جماهير الفريق تخوفها من التأثير المحتمل لهذه الإصابات على مواجهة ليفربول المرتقبة.