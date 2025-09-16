رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسي قدم فرصة أخرى أمام الدول العربية لتوحيد صفها بعد مبادرة الدفاع المشترك

أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، مؤكداً أنها تمثل خارطة طريق حقيقية لإنقاذ المنطقة من دوامة الفوضى والتصعيد، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي.

وقال «صقر» في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي عبر عن وجدان الشعوب العربية والإسلامية برفضه القاطع للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وتشديده على أن سيادة الدول العربية «خط أحمر» لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة، مشيراً إلى أن هذه الرسائل الحاسمة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في وقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن كلمة الرئيس تضمنت دعوة واضحة لبناء آلية عربية-إسلامية للتنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الراهنة، وهي خطوة غير مسبوقة إذا ما جرى تفعيلها عملياً وهي فرصة جديدة بعد تلك الدعوة التي وجهها في عام 2015 عندما دعا لتحالف دفاع مشترك، مؤكداً أن مصر برئاسة السيسي أثبتت مجدداً أنها قلب العروبة النابض وحائط الصد الأول عن الأمن القومي العربي والإسلامي.

واختتم «صقر» تصريحه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد يدعم بكل قوة تحركات القيادة المصرية للحفاظ على وحدة الصف العربي والإسلامي، وتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي أن يستجيب فوراً لدعوة الرئيس السيسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ووقف سياسة الكيل بمكيالين.