برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تمثل خارطة طريق لعبور الأزمات التي تواجه المنطقة

أشاد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، معتبرًا إياها بمثابة خارطة طريق لعبور الأزمات التي تواجه المنطقة، وكذلك مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا لأهمية الرسائل التي وجهها الرئيس المصري للمجتمع الدولي، والتي حذر خلالها من السلوك العدواني لإسرائيل.

وأضاف "مطر" في تصريحات إعلامية، أن كلمة الرئيس السيسي تشدد على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتجاه كافة الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا أن كافة مؤسسات الدولة تحذو نفس الحذو وتقف خلف الرئيس.

وأوضح "مطر" أن كلمة "السيسي" تبرهن على سلامة الموقف المصري تجاه القضية وتعرقل كافة الإدعاءات التي تحاول التقليل من الموقف المصري أو الجهود المصرية لاستعادة السلام في المنطقة.